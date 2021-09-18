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На Донбасі окупанти сьогодні один раз порушили “тишу”

На Луганщині зафіксували дрон.

На Донбасі окупанти сьогодні один раз порушили “тишу”
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

З початку суботи, 18 вересня у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба ООС.

На Луганщині здійснив проліт ворожий безпілотник “Орлан-10” із перетином лінії розмежування.

Про факт порушення українська сторона повідомила представників Місії ОБСЄ. встановлений координаційний механізм.

Окрім того, сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 4 гектари території, передали на знищення 1692 вибухонебезпечних предмети та повністю відновили 8 пошкоджених будинків.

“Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 17 вересня у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. У результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні осколкові поранення. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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