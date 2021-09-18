На Дніпропетровщині вночі сталися дві смертельні ДТП

У ніч суботи, 18 вересня у Дніпропетровській області сталися дві смертельні ДТП, повідомили у ДСНС.

О 01:32 до Служби порятунку надійшла інформація, шо поблизу села Новокалинівка Кам’янського району зіткнулися два автомобілі: вантажний “DAF FT 95.380” та малотонажний “MERCEDES-BENZ 312D”.

За попередньою інформацією, 48-річний водій “MERCEDES-BENZ” не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі автошляху, і загинув.

Працівники Національної поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

О 04:25 рятувальники отримали інформацію про аварію, яка сталася на вулиці Соборна селища міського типу Петропавлівка Синельниківського району.

Встановлено, що 22-річний водій легкового автомобіля «Opel VECTRA», ймовірно, не впорався з керуванням, внаслідок чого авто врізалося у дерево. Внаслідок події загинув водій та постраждав 28-річний пасажир.

Нагадаємо, двоє українців загинули в Польщі внаслідок зіткнення буса і вантажівки. Загиблі працювали у ремонтно-будівельній фірмі у Лодзькому воєводстві.