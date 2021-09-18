Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
Найбільш прихильно до Росії ставляться у Сєвєродонецьку та Маріуполі, вороже - у Львові та Івано-Франківську: опитування
Найбільш прихильно до Росії ставляться у Сєвєродонецьку та Маріуполі, вороже - у Львові та Івано-Франківську: опитування
ДАРТ випробовує швидкісні "Ракети" на маршруті Київ - Канів (фоторепортаж)
ДАРТ випробовує швидкісні "Ракети" на маршруті Київ - Канів (фоторепортаж)
У Росії вийшло розслідування про "подвійне життя" голови МЗС РФ Лаврова
У Росії вийшло розслідування про "подвійне життя" голови МЗС РФ Лаврова
Представник уряду в парламенті перебуває в реанімації з ковідом, - Арахамія
Представник уряду в парламенті перебуває в реанімації з ковідом, - Арахамія
Колишня чемпіонка світу з шахів Нона Гапріндашвілі подала до суду на Netflix
Колишня чемпіонка світу з шахів Нона Гапріндашвілі подала до суду на Netflix
Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
Юлії Мендель знайшли роботу на каналі Ахметова
Юлії Мендель знайшли роботу на каналі Ахметова
У Харкові застрелився відомий ресторатор
У Харкові застрелився відомий ресторатор
ГоловнаСуспільствоПодії

На Дніпропетровщині вночі сталися дві смертельні ДТП

Загинуло двоє осіб.

У ніч суботи, 18 вересня у Дніпропетровській області сталися дві смертельні ДТП, повідомили у ДСНС.

О 01:32 до Служби порятунку надійшла інформація, шо поблизу села Новокалинівка Кам’янського району зіткнулися два автомобілі: вантажний “DAF FT 95.380” та малотонажний “MERCEDES-BENZ 312D”.

За попередньою інформацією, 48-річний водій “MERCEDES-BENZ” не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі автошляху, і загинув.

Працівники Національної поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

О 04:25 рятувальники отримали інформацію про аварію, яка сталася на вулиці Соборна селища міського типу Петропавлівка Синельниківського району.

Встановлено, що 22-річний водій легкового автомобіля «Opel VECTRA», ймовірно, не впорався з керуванням, внаслідок чого авто врізалося у дерево. Внаслідок події загинув водій та постраждав 28-річний пасажир.

Нагадаємо, двоє українців загинули в Польщі внаслідок зіткнення буса і вантажівки. Загиблі працювали у ремонтно-будівельній фірмі у Лодзькому воєводстві.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також