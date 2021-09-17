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Підтримай LB.ua - отримай знижку на книжки від кращих видавництв

Купуйте книжки зі знижкою до 25%.

Підтримай LB.ua - отримай знижку на книжки від кращих видавництв

В рамках кампанії з фандрайзингу в партнерстві з найкращими українськими видавництвами LB.ua у якості бонусів для своїх підписників пропонує 5-25% знижки на придбання книжок. 

За умови підписки на одну з наявних опцій кожен донейтор отримує список промокодів, які дають бонусну знижку при купівлі книжок у відповідних інтернет-магазинах. У партнерській програмі беруть участь видавництва: Vivat, “Човен”, “Фоліо”, “Основи”, “Брайтбукс”, “Іст Паблішинг”, “Видавництво Старого Лева” тощо. Промокод дає від 5% до 25% знижки, в залежності від видавництва, та активується при оформленні замовлення на сайті.

Нагадаємо також, що кожен з підписників щотижня отримує редакторську розсилку від редакторів, яких обере. А “меценати” та “натхненники” стають власниками ексклюзивних футболок та поло від “Авіації Галичини” з зображенням улюбленого кота Соні Кошкіної Гаттіно.

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Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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