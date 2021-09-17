У Росії вийшло розслідування про "подвійне життя" голови МЗС РФ Лаврова
У Росії вийшло розслідування про "подвійне життя" голови МЗС РФ Лаврова
Вибори на Донбасі – Росія нас анексує
Вибори на Донбасі – Росія нас анексує
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
Податок на нерухомість у 2022 році збільшиться на 21%
Податок на нерухомість у 2022 році збільшиться на 21%
Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
У Карпатах унаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми (оновлено)
У Карпатах унаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми (оновлено)
Експерша ракетка світу вийшла заміж за мільярдера
Експерша ракетка світу вийшла заміж за мільярдера
ГоловнаСуспільствоОсвіта

КМДА відзвітувала про вакцинацію 80% учителів у всіх школах

Столиця сподівається, що дистанційки не буде.

КМДА відзвітувала про вакцинацію 80% учителів у всіх школах
Фото: Олександра Кісель

Київська міська державна адміністрація заявила, що в усіх комунальних школах міста показники вакцинації педагогічного колективу перейшли за 80%

Про це повідомляється на сайті КМДА.

Десять днів тому у Києві рівень вакцинації працівників закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної освіти становив 62%. З них було вакциновано 71% педагогічних працівників

"За цей тиждень усі райони якісно підтягнули показники вакцинації в школах. Ми сподіваємося, що зможемо пройти навіть пік захворюваності без закриття шкіл у цьому році. Навіть у разі погіршення епідеміологічної ситуації й зміни карантинної зони регіону ми повністю готові до продовження очного освітнього процесу", - заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, поки що тенденції до прискорення темпів епідемії немає: реальна захворюваність серед педагогічного складу в школах - менше 0,1%, а серед учнів – 0,004%.

Нагадаємо, що з 20 вересня в Україні набудуть чинності нові правила адаптивного карантину.

Вони передбачають, що у "жовтій" зоні працюватимуть тільки ті школи й інші заклади освіти, де вакцинована 80% працівників. Для роботи в "червоній" зоні мають бути вакциновані всі без винятку.

Порогове значення стосується не лише педагогічних працівників, а усього персоналу школи.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також