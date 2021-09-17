КМДА відзвітувала про вакцинацію 80% учителів у всіх школах

Столиця сподівається, що дистанційки не буде.

Київська міська державна адміністрація заявила, що в усіх комунальних школах міста показники вакцинації педагогічного колективу перейшли за 80%

Про це повідомляється на сайті КМДА.

Десять днів тому у Києві рівень вакцинації працівників закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної освіти становив 62%. З них було вакциновано 71% педагогічних працівників

"За цей тиждень усі райони якісно підтягнули показники вакцинації в школах. Ми сподіваємося, що зможемо пройти навіть пік захворюваності без закриття шкіл у цьому році. Навіть у разі погіршення епідеміологічної ситуації й зміни карантинної зони регіону ми повністю готові до продовження очного освітнього процесу", - заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, поки що тенденції до прискорення темпів епідемії немає: реальна захворюваність серед педагогічного складу в школах - менше 0,1%, а серед учнів – 0,004%.

Нагадаємо, що з 20 вересня в Україні набудуть чинності нові правила адаптивного карантину.

Вони передбачають, що у "жовтій" зоні працюватимуть тільки ті школи й інші заклади освіти, де вакцинована 80% працівників. Для роботи в "червоній" зоні мають бути вакциновані всі без винятку.

Порогове значення стосується не лише педагогічних працівників, а усього персоналу школи.