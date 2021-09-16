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У США розробили назальну вакцину від COVID-19

Склад вакцини-кандидата безпечний, викликає швидкі імунні відповіді і викликає повний імунітет проти SARS-CoV-2.

У США розробили назальну вакцину від COVID-19
Працівники в лабораторії з виготовлення mRNA вакцин на підприємстві Модерна, Норвуд, штат Массачусетс, 12 травня 2021 року
Фото: EPA/UPG

У США розробили інтраназальну (здійснюється шляхом введення у ніс) вакцину, яка забезпечує стійкий місцевий імунітет до коронавірусу.

Про це повідомляє Medical Xpress.

Зазначається, що вакцинація слизових оболонок має перевагу - вона є неінвазивною процедурою, що підходить для імунізації великих груп населення. При цьому вакцинації слизових оболонок перешкоджає відсутність ефективного способу доставки антигену і необхідність у відповідних ад'ювантах - речовинах, які додають до ліків з метою пришвидшення та підсилення дії основного компонента.

Вченим вдалося інкапсулювати агонист стимулятора генів інтерферону (STING) в ліпосомні частки, щоб отримати ад'ювант під назвою NanoSTING. Функція ад'юванта - сприяти імунній відповіді організму.

NanoSTING має невеликий розмір часток - близько 100 нанометрів, який демонструє фізичні і хімічні властивості, що істотно відрізняються від звичайних ад'ювантів.

"Наші результати показують, що склад вакцини-кандидата безпечний, викликає швидкі імунні відповіді - в межах семи днів - і викликає повний імунітет проти SARS-CoV-2", - сказав Навин Варадараджан, професор хімічної та біомолекулярної інженерії Андерсона Університету Х'юстона.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила процес схвалення російської вакцини проти коронавірусу "Спутнік V".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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