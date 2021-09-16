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Ляшко пообіцяв раптові перевірки на золотистий стафілокок по всій Україні через отруєння в хмельницькій школі

Рішення ухвалено після наради у Зеленського.

Ляшко пообіцяв раптові перевірки на золотистий стафілокок по всій Україні через отруєння в хмельницькій школі
Фото: facebook.com/viktor.liashko

Раптові перевірки - візити для раптового обстеження працівників на предмет носійства золотистого стафілококу - будуть відновлені після масового отруєння дітей у Хмельницькому навчально-виховному об’єднанні №1 "Школа-дитячий садок".

Про це рішення повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко після наради у президента Володимира Зеленського.

Міністр зазначив, що за даними розслідування, проведеного фахівцями Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, спалах стався внаслідок обсіменіння золотистим стафілококом сировини та готових страв від працівників харчоблоку закладу.

"Щоб у подальшому уникнути подібних спалахів у навчальних закладах та захистити наших дітей від отруєнь, Міністерство охорони здоров’я ініціюватиме проведення вибіркових раптових перевірок для забору біоматеріалу для дослідження на предмет носійства золотистого стафілококу силами спеціалізованих протиепідемічних бригад. Бригади будуть працювати по усій території країни", - написав Ляшко у фейсбуці.

Він додав, що президент України доручив Мінекономіки, МОЗ, МОН та Держпродспоживслужбі відпрацювати юридичні механізми проведення таких перевірок.

Міністерство охорони здоров’я додатково відпрацьовує механізми посилення контролю за якістю проведення медичних оглядів у закладах охорони здоров'я та лабораторіях.

Нагадаємо, про отруєння учнів початкових класів у хмельницькій школі стало відомо 9 вересня. Тоді повідомляли, що захворіли 84 дитини і один дорослий. Згодом кількість захворілих зросла до 93.

Через отруєння школярів Національна поліція відкрила кримінальне провадження - за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України “Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням”.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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