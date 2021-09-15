Допоможемо звільнитися від алкогольної залежності!

Алкогольна залежність завжди має негативнінаслідки. Порушується робота головного мозку, шлунку, кишківника, печінки,нирок, підшлункової залози, нервової і кровоносної систем. Більш того,непомірне і безконтрольне вживання міцних напоїв часто провокує колапс всоціальному житті людини. Понад 30% всіх злочинів скоюються в стані сп'яніння.Якісне лікування алкогольної залежності Київ здатнеповністю позбавити від згубного потягу, повернувши людину до нормального життя.

Позбавляємо від залежності на будь-якій стадії

Всесвітня організація охорони здоров'я виділяє три стадії алкоголізму. Розглянемо ці етапи розвитку патології більш докладно:

• Перша стадія: прояв психологічної тяги, людина планує і очікує чергового прийому міцного. Підвищується толерантність до етанолу - необхідно випити більше, щоб досягти потрібного ефекту.

• Під час другої стадії з'являється фізична залежність: глибинні гормональні зміни, абстинентний синдром і бажання похмелитися, запої. Сильно страждає психіка - можливі напади делірію, галлюциноза, маревного психозу.

• На третій стадії найбільш важкі явища: толерантність до алкоголю вкрай низька або відсутня, системи організму вражені, спостерігається безконтрольне споживання спиртного без розбору.

Цілком очевидно, що приступати до лікування бажано на ранніх стадіях, але позитивний результат можливий на будь-який з них.

Крім того, фахівці також розрізняють кілька видів алкогольної залежності: пивна, таємна, хронічна, дитяча, жіноча та запійна.

Ефективне лікування алкоголізму - методи і способи

Усунення будь-яких залежностей вимагає комплексного підходу. Величезне значення мають бажання і прагнення пацієнта до позбавлення від згубної звички.

Розробці стратегії лікування передує ретельне обстеження організму. В ході діагностики застосовуються різні дослідження, включаючи УЗД та ЕКГ.

Наступний крок - проведення детоксикації, повне виведення продуктів розпаду алкоголю з організму людини. Власне саме лікування передбачає застосування різних видів терапії, в тому числі: інфузійної, медикаментозної, сенсибілізуючої. Обов'язково проводяться сеанси психотерапії, часто застосовується ібогаін і здійснюється вшивання імпланта.

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