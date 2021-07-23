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У МОЗ розповіли деталі про анонсований в Україні інноваційний препарат від ковіду

Цей препарат у формі пігулок зараз перебуває на третій стадії випробувань. 

У МОЗ розповіли деталі про анонсований в Україні інноваційний препарат від ковіду
Фото: facebook/Віктор Ляшко

В Україні може з'явитися інноваційний препарат від коронавірусу американського виробництва. Це пігулки, які нині перебувають на третьому етапі клінічних досліджень, повідомив у коментарі LB.ua міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Україна зарезерувавла 300 тисяч доз, але гроші поки не вносяться. Очікується, що цей препарат матиме специфічну дію саме на коронавірус. 

Міністр не озвучив назву препарату, однак відомо, що про випробування таблеток від ковіду повідомляла компанія Pfizer

Ймовірну ефективність цих таблеток за перших симптомів коронавірусу підтвердили доклінічні випробування. У компанії розраховують, що експериментальний препарат буде випущений до кінця 2021 року.

Нагадаємо, що в липні Ляшко в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" анонсував заяву щодо інноваційного препарату, який має пряму дію на ковід. На питання про те, в якій формі випускається цей експериментальний препарат, Ляшко не відповів.

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