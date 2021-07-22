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За минулу добу в Україні виявили 726 нових випадків ковіду

Госпіталізовано 402 особи, 21 людина від ускладнень хвороби померла.

За минулу добу в Україні виявили 726 нових випадків ковіду
Фото: EPA/UPG

У середу, 21 липня, в Україні зафіксовано 726 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих минулої доби 54 дитини та 22 медпрацівники.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора госпіталізовано 402 особи, від коронавірусу одужав 501 пацієнт, 21 людина від ускладнень хвороби померла.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (246), Донецькій (44), Одеській (42), Харківській (41) та Сумській (37) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 246 656 людей, одужала від коронавірусу 2 183 003 особи, від ускладнень захворювання померли 52 790 пацієнтів.

Нагадаємо, Національна академія наук вважає, що в Україні завершилася фаза спадання захворюваності на COVID-19.Четверта хвиля може мати вибухові темпи.

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