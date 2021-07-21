Вакцинація від коронавірусу: де, коли і яку вакцину можна отримати

Від сьогодні розпочався п'ятий етап вакцинації від коронавірусу . Що це означає?

Від сьогодні щеплення від коронавірусу проводяться в усіх пунктах вакцинації на первинці (в поліклініках та амбулаторіях), в масових центрах вакцинації та мобільними бригадами в колективах, які подали заявку на вакцинацію 50+ людей.

В пунктах щеплень на первинці, як повідомили LB.ua в МОЗ, доступна тільки одна вакцина - CoronaVac. Щепитися можуть всі бажаючі. Також доступна вакцина AstraZeneka для тих, хто вже отримав першу дозу.

Мобільні бригади щеплять двома вакцинами - Pfizer та Moderna.

У масових пунктах щеплень доступні дві вакцини - Moderna та Pfizer. Moderna - для всіх бажаючих, а Pfizer - для пріоритетних груп (хоча в деяких містах Pfizer також доступний для всіх). Також в масових пунктах щеплень вакцинують CoronaVacom, але лише тих, хто вже отримав першу дозу цієї вакцини.

Крім того, масові пункти вакцинації почали працювати не лише на вихідних, а щоденно. Записатися на вакцинацію можна за посиланням https://helsi.me/lp/vaccination.

Вакцина CoronaVac також з'явилася у приватній клініці "Добробут", це закуплена державою вакцина і вона вводиться безкоштовно.