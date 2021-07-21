Кількість захворілих на ковід у Росії у п'ять разів вища офіційної статистики – ЗМІ викрили це через QR-сертифікати

У реєстрі МОЗ Росії зазначено понад 29 млн записів захворілих на коронавірус осіб. Це у п'ять разів більше, ніж офіційна статистика. Викрити це вдалося завдяки створеним Мінцифри ковідним сертифікатам, йдеться у спільному розслідуванні "Медіазони", "Холоду" і "Медузи".

Згідно з ним, під час другої хвилі коронавірусу в Росії до реєстру вносили по 125 000 нових інфікованих на добу. Якщо цифри вірні, Росія перебуває на першому місці з кількості заражених у перерахунку на мільйон мешканців.

У РФ людям видають сертифікати вакцинованих, і окремо – сертифікати перехворілих. На початку липня фізик Сергій Шпилькін почав досліджувати унікальний номер реєстрового запису, який міститься в кожному сертифікаті.

У тих, хто вакцинувався, номер складається таким чином: цифра 9, двузначний код регіону та порядковий номер вакцинованого.

У тих, хто перехворів, принцип інший: цифра 8, код регіону та одиниця. Наступні чотири цифри – місяць і рік встановлення діагнозу. Ще вісім цифр – порядковий номер запису в реєстрі.

"Точно такий формат, тільки без вісімки на початку, використовується у Федеральному реєстрі осіб, хворих коронавірусною інфекцією COVID-19, створеному МОЗ на початку березня 2020 для відслідковування числа захворілих. Дані з нього ніколи не з'являлися у відкритому доступі", – стверджують журналісти.

Вони припускають, що для створення сертифікати одужалого на "Держпослугах" Мінцифри брало його номер з цього реєстру МОЗ і додавало цифру вісім. При цьому в Мінцифри визнали, що для створення сертифікату використовують реєстровий запис у МОЗ.

"Останні вісім цифр у сертифікаті – це порядковий номер не одужалого, а захворілого", – йдеться у розслідуванні.

Найбільш новий із отриманих сертифікатів, котрі досліджував Шпилькін, належить людині, яка захворіла на ковід у червні цього року. Його порядковий номер – 27 млн 300 тисяч. Джерело журналістів в одному з федеральних відомств підтвердило, що це число відповідає дійсності.

До середини липня номери на сертифікатах одужалих перевищили 29 млн. При цьому офіційно в Росії кажуть, що інфікувалися 6 млн людей.

"29 млн захворілих вивели б Росію на третє місце в світі за абсолютною кількістю випадків коронавірусу. В перерахунку на мільйон мешканців країна піднялася б з 85 місця на перше, і випередила б Андорру та інші країни, які сильно постраждали", – заявили журналісти.

Фото: Кирилл Хейфец (Медиазона)

При цьому в ЗМІ зазначають, що в державний реєстр інколи вноситься не тільки підтверджений ковід, а й ОРВІ. Таких випадків може бути до 20-30%. У тих, в кого діазгноз не підтвердився, порядковий номер захворілого потім передається іншій людині.

У Федеральному оперштабі на запит журналістів заявили, що 27 млн, які фігурували в сертифікатах – це нібито кількість вакцинованих першою дозою, а не захворілих. Посадовці продовжують стверджувати, що кількість захворілих – трохи менше 6 млн. Те саме каже і МОЗ.

Однак журналісти заявили, що це не так. На сертифікаті одного з перехворілих стоїть дата одужання 18 лютого. Порядковий номер на ньому – 17 млн. Однак до середини лютого в Росії зробили тільки 11 млн щеплень.

Нагадаємо, що нині Росія перебуває на четвертому місці з кількості захворілих на ковід. Офіційно стверджується, що захоріли понад 6 млн людей. При цьому Бразилія, яка посідає третє місце, заявляє про 19,4 млн, тобто розрив між третім і четвертим місцем складає близько 13 млн.