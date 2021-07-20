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МОЗ оголосив відкриття п'ятого етапу вакцинації від коронавірусу

Всі українці від 18 років можуть обрати зручне місце для щеплення. 

МОЗ оголосив відкриття п'ятого етапу вакцинації від коронавірусу
Фото: Lb.ua

Міністерство охорони здоров'я оголосило про відкриття п'ятого етапу вакцинації від коронавірусу. Про це на брифінгу оголосив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Вакцинальні центри відкриють у кожному районному центрі. 

"З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення проти ковіду. Ви можете вакцинуватися у найближчому пункті щеплення, в центрі масової вакцинації або до вас може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані в чергу як колектив", – пояснив він.

У центрах вакцинації та пунктах щеплень буде також "жива черга". 

Ляшко також додав, що від сьогодні починають щепити вакциною Moderna. Міністр закликав українців вакцинуватися та допомогати щепитися літнім людям. 

Оновлення. На п'ятому етапі перестає працювати запис на щеплення в додатку чи на сайті "Дія", адже тепер кожен охочий може записатися безпосередньо на щеплення. Про це заявили в Комунікаційному центрі вакцинації від COVID-19 при Центрі громадського здоров'я. 

"Записатися на вакцинацію від COVID-19 можна до пунктів щеплень, які діють у більшості закладів первинної медичної допомоги, зателефонувавши в реєстратуру відповідного закладу. Також за телефоном чи онлайн можна зареєструватися на щеплення до центрів масової вакцинації, які відкриваються в різних містах України та працюють у робочі й вихідні дні. Повний перелік пунктів та центрів  з адресами й телефонами є на сайті vaccination.covid19.gov.ua", - йдеться у повідомлення.

П'ятий етап вакцинації, згідно з планом, є останнім. На ньому можуть отримати щеплення всі, хто не потрапив до пріорітетних груп, яких вакцинували на першому-четвертому етапах. Фактично вільний доступ до вакцинації був відкритий ще під час попередніх етапів, коли з'явилися центри масової вакцинації. Кожен охочий гарантовано міг отримати препарат Coronavac, а вакцини інших виробників – залежно від пріорітетності. 

Нагадаємо, що записатися на вакцинацію можна за допомогою "Дії" та сервісу helsi.me. Докладно про це, а також про самі вакцини, читайте в матеріалі LB.ua "Де, як і чим можна вакцинуватися зараз". 

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