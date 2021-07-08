Де, як і чим можна вакцинуватися прямо зараз

В Україні нарешті новий справжній рекорд — перший мільйон повністю вакцинованих людей . Цього все ще геть недостатньо, щоб говорити про поступ у вакцинальній кампанії. Однак в Україні з’являється все більше опцій і варіантів, як можна зробити щеплення. Розповідаємо про всі.

Фото: kyivcity.gov.ua

Наразі в Україні щеплять трьома видами вакцин.

1. AstraZeneca. Цією вакциною можуть щепитися зараз лише ті люди, які вже отримали першу дозу. Людей, які потребують другої дози, запрошують на повторне щеплення телефоном. Наразі лише половина з тих людей, які вакцинувалися AstraZenecа, отримали повторне щеплення. Але у МОЗ запевняють — вакцини для другої дози зарезервовані. Станом на 5 липня на складах лишається більше 350 тисяч доз вакцин цього виробника.

2. Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Це найбільш омріяна вакцина (настільки, що її навіть намагаються перепродати у приватних клініках). Попри те, що всі вакцини, які використовуються в Україні, затверджені ВООЗ, поки лише Pfizer-BioNTech має схвалення Європейського агентства з лікарських засобів. Це означає, що люди, які отримають ковідні сертифікати, де буде зазначена інформація про вакцинацію вакциною цього виробництва, зможуть подорожувати до ЄС без тестів на ковід та дотримання ізоляції. Однак у будь-якому випадку українські документи про вакцинацію на рівні ЄС поки що не визнають — це потребує додаткових угод.

Comirnaty отримують не всі. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, вакцинуватися Pfizer-BioNTech можуть лише люди з груп ризику, тобто медики і старші 60 років, мешканців інтернатних закладів та їх працівників тощо. Також таке щеплення можуть отримати військовослужбовці ЗСУ, освітяни, дипломати, працівники держорганів влади, управління державної охорони і Національного агентства із питань запобігання корупції. Також можливість отримати вакцину Pfizer-BioNTech мають люди, які працюють у компаніях, у штаті яких більше 50 людей хочуть щепитися.

Наразі в Україні лишилося більше 725 тисяч доз цієї вакцини, частина цієї кількості зарезервована для людей, які мають отримати другу дозу.

3. CoronaVac/SinoVac Biotech — «народна» китайська вакцина, яка найбільш доступна наразі усім українцям старшим 18 років. На складах зберігається більше мільйона доз цієї вакцини. Поки що кількість людей, які вакцинувалися CoronaVac, приблизно така ж, як і тих, хто вакцинувався Pfizer-BioNTech.

Для щеплення першою дозою зараз доступні лише Comirnaty та CoronoVac. В умовах обмежених поставок щеплення AstraZeneca отримують лише ті, хто вже щепився першою дозою і потребує другої.

Є кілька варіантів, де можна вакцинуватися:

Пункти щеплення у сімейних амбулаторіях. Записатися на вакцинацію можна через helsi або інші медичні системи, які використовують ваші поліклініки. Якщо вільних слотів для запису немає, в реєстратурі можуть запропонувати інші опції, можливо, доведеться постояти в черзі. Для того щоб отримати щеплення необхідний лише паспорт. Центри масової вакцинації, які відкриваються вже не лише в обласних центрах, але й невеликих містах. Такі центри знаходяться в адмінбудівлях, будинках культури, місцевих адміністраціях, ТРЦ, в інших місцях скупчення людей, як наприклад, на фестивалі Atlas Weekend цього тижня. Кожен центр працює за своїм графіком, можливість попереднього запису є не скрізь. Для вакцинації також необхідний лише паспорт. Переглянути усі пункти, які працюватимуть цих вихідних можна у таблиці за посиланням. Грубо кажучи, вакцинуватися можна на роботі. Так, наприклад, організацією щеплення для викладачів шкіл та університетів, займається адміністрація навчальних закладів, де вони працюють. Однак вчителів переважно запрошують у пункти вакцинації в поліклініках.

Також керівники підприємств, що мають у своєму штаті понад 50 охочих вакцинуватися, можуть записати їх у чергу на щеплення. Для цього потрібно залишити заявку у контакт-центрі за номером 0 800 60 20 19. Вакцинацію, у порядку черги, проводять мобільні бригади. Певний час доведеться почекати. Але загалом метод дієвий — станом на 5 липня таким чином вакцинувалося вже більше 43 тисяч осіб.

Фото: kyivcity.gov.ua/

А тим, хто має дві дози, вже можна вільно їхати за кордон?

Без міжнародного ковідного сертифікату спланувати поїздку все ще буде складно, навіть якщо ви повністю вакциновані Pfizer-BioNTech. Як повідомили у Мінцифри, Україна — одна з перших країн, які не входять до ЄС, розпочала переговори щодо впровадження таких сертифікатів. З 1 липня почалося бета-тестування сертифікатів у додатку Дія, у якому наразі беруть участь десять тисяч користувачів. Однак поки що ці документи не дійсні для подорожей за кордон — після бета-тесту система має пройти європейський технічний аудит, а також Україна має підписати додаткові угоди з ЄС. Лише після цих процедур українці зможуть користуватися ковід-сертифікатами.

Поки що при виїзді за кордон все одно треба цікавитися правилам в’їзду кожної конкретної країни. Деяким країнам, наприклад Угорщині та Болгарії, достатньо лише міжнародної довідки про щеплення, яку можна отримати у свого сімейного лікаря. Частина країн ЄС відкриває свої кордони для всіх, хто щепився вакцинами, які схвалила ВООЗ, у тому числі AstraZeneca та CoronaVac. До таких країн належить, наприклад, Іспанія. Інші, як наприклад Польща, все ще вимагають свіжий негативний результат тесту на ковід, якщо людина щеплена вакциною, не схваленою європейським регулятором.

Попри те, що багато країн поступово відкриваються для туристів, радіти поки що рано. Наприклад, Фінляндія посилює правила в’їзду в країну, а влада Ізраїлю відклала відкриття кордонів для вакцинованих туристів з 1 липня на 1 серпня у зв'язку з побоюваннями поширення «індійського» штаму коронавірусу.