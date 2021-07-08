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Мільйон українців повністю вакциновані від коронавірусу, - МОЗ

Минулої доби щеплення отримали понад 100 тисяч людей.

Мільйон українців повністю вакциновані від коронавірусу, - МОЗ
Фото: КМДА

Міністерство охорони здоров’я відзвітувало про мільйон повністю вакцинованих від COVID-19 українців та понад 100 тисяч щеплень на добу.

Так, станом на ранок 8 липня дві дози щеплення від коронавірусної недуги отримали 1 018 258 осіб.

Протягом 7 липня в Україні 104 680 людей щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 42 029 людей, повністю імунізовані - 62 651 людина.

Протягом доби працювали 682 мобільні бригади, 1 462 пункти щеплення і 31 центр вакцинації.

Станом на 7 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 782 692 людини.

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 178 592 людини, з них отримали 1 дозу – 2 178 590 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 018 258 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 196 848 щеплень", - повідомляють у МОЗ.

Нагадаємо, МОЗ ініціювало розслідування за фактом можливого продажу вакцини Pfizer в одній із приватних лікарень Києва. Розслідування призначене за наданою від представників ЗМІ інформацією.

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