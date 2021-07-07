За добу в Україні зафіксували 610 нових випадків ковіду

За минулу добу, 6 липня, в Україні зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 40 дітей та 20 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 458 осіб, 33 пацієнти померли. Одужало – 1 666 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 20 240 осіб, методом ІФА – 9 189 осіб та експрестестами – 16 739 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 238 974 людини, одужало – 2 174 353. Від ускладнень померли 52 537 пацієнти. Всього було здійснено 10 965 456 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.

Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що для подолання коронавірусної інфекції людству знадобиться ще півтора року щонайменше.

Пандемія коронавірусу почалася в кінці 2019 року, перші випадки зареєстрували в Китаї, звідки інфекція швидко поширилася по всьому світу.

Станом на початок липня 2021 року у світі підтвердили 184 млн випадків раніше невідомої хвороби COVID-19. Від її наслідків померли близько 4 млн людей, що робить нинішню пандемію однією з найсмертельніших в історії людства.