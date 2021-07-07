За добу в Україні зафіксували 610 нових випадків ковіду

За минулу добу, 6 липня, в Україні зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 40 дітей та 20 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 458 осіб, 33 пацієнти померли. Одужало – 1 666 осіб.
За добу протестовано: методом ПЛР – 20 240 осіб, методом ІФА – 9 189 осіб та експрестестами – 16 739 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 238 974 людини, одужало – 2 174 353. Від ускладнень померли 52 537 пацієнти. Всього було здійснено 10 965 456 ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.
Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що для подолання коронавірусної інфекції людству знадобиться ще півтора року щонайменше.
Пандемія коронавірусу почалася в кінці 2019 року, перші випадки зареєстрували в Китаї, звідки інфекція швидко поширилася по всьому світу.
Станом на початок липня 2021 року у світі підтвердили 184 млн випадків раніше невідомої хвороби COVID-19. Від її наслідків померли близько 4 млн людей, що робить нинішню пандемію однією з найсмертельніших в історії людства.