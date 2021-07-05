НКРЕКП збирається на екстрене засідання
НКРЕКП збирається на екстрене засідання
У Вінницькій ОДА назвали попередню причину смерті чоловіка після вакцинації від ковіду
У Вінницькій ОДА назвали попередню причину смерті чоловіка після вакцинації від ковіду
У Білорусі затримали 24-річного громадянина України
У Білорусі затримали 24-річного громадянина України
На Донбасі загинув начмед батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний (оновлено)
На Донбасі загинув начмед батальйону 93-ї ОМБр Юрій Письменний (оновлено)
Крим знову підтоплює, повідомляють про жертви (оновлено)
Крим знову підтоплює, повідомляють про жертви (оновлено)
На кордоні Литви та Білорусі силовики відкрили попереджувальний вогонь через нелегальних мігрантів
На кордоні Литви та Білорусі силовики відкрили попереджувальний вогонь через нелегальних мігрантів
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
"Слугу народу" Брагара запідозрили в керуванні авто під наркотиками
"Слугу народу" Брагара запідозрили в керуванні авто під наркотиками
Збірна Англії вийшла до півфіналу Євро-2020, обігравши Україну (оновлено)
Збірна Англії вийшла до півфіналу Євро-2020, обігравши Україну (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У додатку "Дія" з’явилися перші COVID-сертифікати для вакцинованих

Протягом липня Мінцифри планує запустити також сертифікати ПЛР-тестування та для тих, хто перехворів.

У додатку "Дія" з’явилися перші сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

Фото: facebook.com/Aleksey Vyskub

Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

"Перші цифрові сертифікати доступні для вакцинованих, а вже протягом липня плануємо запустити також ПЛР-тестування та для тих, хто перехворів", - написав він у фейсбуці.

За словами заступника міністра, головним викликом за підсумками перших днів бета-тестування стала якість даних про вакцинацію.

"Працюємо над цією проблемою, щоб всі вакциновані змогли побачити свої сертифікати, а також над мінімізацією подальших помилок лікарями при внесені даних", - повідомив Вискуб.

Він додав, що на цьому тижні Мінцифри почне проходити самооцінку готовності до визнання українських сертифікатів країнами-членами ЄС, після чого буде офіційна оцінка та процес укладання міжнародних угод.

Заступник міністра нагадав, що наразі запроваджено два види COVID-сертифікату: міжнародний для подорожей (після завершення процедури визнання) та внутрішній для використання всередині країни, наприклад, відвідування масових заходів.

Як повідомляли, 2 липня Кабінет міністрів опублікував постанову про запровадження в Україні так званого COVID-сертифіката. Цифрові COVID-сертифікати в "Дії" та їх копії у паперовій формі матимуть однакову юридичну силу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також