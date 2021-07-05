Протягом липня Мінцифри планує запустити також сертифікати ПЛР-тестування та для тих, хто перехворів.

У додатку "Дія" з’явилися перші сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

Фото: facebook.com/Aleksey Vyskub

Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

"Перші цифрові сертифікати доступні для вакцинованих, а вже протягом липня плануємо запустити також ПЛР-тестування та для тих, хто перехворів", - написав він у фейсбуці.

За словами заступника міністра, головним викликом за підсумками перших днів бета-тестування стала якість даних про вакцинацію.

"Працюємо над цією проблемою, щоб всі вакциновані змогли побачити свої сертифікати, а також над мінімізацією подальших помилок лікарями при внесені даних", - повідомив Вискуб.

Він додав, що на цьому тижні Мінцифри почне проходити самооцінку готовності до визнання українських сертифікатів країнами-членами ЄС, після чого буде офіційна оцінка та процес укладання міжнародних угод.

Заступник міністра нагадав, що наразі запроваджено два види COVID-сертифікату: міжнародний для подорожей (після завершення процедури визнання) та внутрішній для використання всередині країни, наприклад, відвідування масових заходів.

Як повідомляли, 2 липня Кабінет міністрів опублікував постанову про запровадження в Україні так званого COVID-сертифіката. Цифрові COVID-сертифікати в "Дії" та їх копії у паперовій формі матимуть однакову юридичну силу.