Мінцифри обіцяє 1 млн гривень за злом "Дії"

Міністерство цифрової трансформації запускає другий етап багбаунті застосунку "Дія" для всіх охочих. За знайдені вразливості у додатку переможець конкурсу отримає 1 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

"Вже завтра, 27 липня, Віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров проведе брифінг щодо запуску багбаунті. Учасники шукатимуть вразливості (баги) в застосунку та за кожну знайдену помилку отримуватимуть нагороду. Пріоритет цього етапу - тестування Дія.Підпису", - йдеться в повідомленні.

При цьому у Мінцифри наголосили, що "Дія - найбезпечніший український державний IT-продукт, він не зберігає персональні дані, а лише відображає інформацію, яка вже є в реєстрах.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада прийняла базовий закон про "Дія City". Він визначає загальні засади функціонування спеціального режиму "Дія City" для ІТ-компаній, що стосуються свободи діяльності, невтручання держави, презумпції правомірності діяльності, незмінності умов на 25 років, формального характеру процедури набуття статусу резидента "Дія City". Спецрежим планують запустити до Нового року.