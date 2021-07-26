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Мінцифри обіцяє 1 млн гривень за злом "Дії"

Розпочинається другий етап багбаунті застосунку.

Мінцифри обіцяє 1 млн гривень за злом "Дії"
Фото: 112

Міністерство цифрової трансформації запускає другий етап багбаунті застосунку "Дія" для всіх охочих. За знайдені вразливості у додатку переможець конкурсу отримає 1 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

"Вже завтра, 27 липня, Віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров проведе брифінг щодо запуску багбаунті. Учасники шукатимуть вразливості (баги) в застосунку та за кожну знайдену помилку отримуватимуть нагороду. Пріоритет цього етапу - тестування Дія.Підпису", - йдеться в повідомленні.

При цьому у Мінцифри наголосили, що "Дія - найбезпечніший український державний IT-продукт, він не зберігає персональні дані, а лише відображає інформацію, яка вже є в реєстрах.  

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада прийняла базовий закон про "Дія City". Він визначає загальні засади функціонування спеціального режиму "Дія City" для ІТ-компаній, що стосуються свободи діяльності, невтручання держави, презумпції правомірності діяльності, незмінності умов на 25 років, формального характеру процедури набуття статусу резидента "Дія City". Спецрежим планують запустити до Нового року.

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