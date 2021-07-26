За документами вони відправляли військовослужбовців до зони ООС, але фактично ті залишались за місцями постійної дислокації.

У Дніпропетрівській обалсті Служба безпеки викрила схему "продажу" статусу учасника бойових дій.

Про це повідомяє пресцентр СБУ.

За попередньою інформацією, протиправний механізм діяв з жовтня 2020 року. За цей час "послугами" зловмисників скористалися декілька десятків осіб.

З'яссувалося, що схему організували посадовці одного з військових гарнізонів області. За документами вони відправляли військовослужбовців до зони проведення ООС, але фактично ті залишались за місцями постійної дислокації.

Після закінчення "відрядження до ООС", військовослужбовці, які жодного дня не перебували на передовій, оформлювали собі статус учасників бойових дій з відповідними пільгами та державними виплатами. Коштувала така "послуга" 50% від щомісячної премії - 20 тис. гривень, що встановлювалась їм на час перебування в зоні проведення ООС.

Фото: ssu.gov.ua

В межах кримінального провадження чиновнику-організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службової особи) Кримінального кодексу. Тривають слідчі дії для встановлення причетності інших осіб.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше СБУ викрила злочинну схему оформлення документів моряків. Фактично державний реєстр перебував у володінні сторонніх приватних осіб, що дозволяло зловмисникам незаконно оформлювати дозвільні документи для моряків.