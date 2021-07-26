На трасі Київ - Чоп зіткнулися дві легківки.

На Львівщині біля села Розвадів, що на трасі Київ - Чоп, трапилася ДТП з потерпілими. Зіштовхнулися автомобілі Honda та Skoda.

"За попередньою інформацією 6 травмованих: 4 дітей та 2 дорослих. Рух ускладнений", - повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівщини.

Зазначається, що тягнучка в обидва напрямки становить приблизно по кілометру. Патрульні організували реверсний рух.

За словами патрульного Миколи Заяця, який перебуває на місці ДТП, одна дитина у важкому стані. Всіх постраждалих госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості, передає zaxid.net.

Оновлення. За даними обласної поліції, у ДТП постраждало семеро осіб, із яких троє дітей.

Зіткнення сталося сьогодні, 26 липня, близько 08:00.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Хонда Сівік", 63-річний мешканець Львова, виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення зі "Шкодою" під керуванням 54-річного мешканця Тернопільської області", - сказано в повідомленні.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав водій "Шкоди" та четверо його пасажирок, серед яких троє дітей віком 5, 8 і 10 років, а також 21-річна дівчина – усі мешканці Тернопільської області. Окрім того, травмовані водій "Хонди" та його пасажирка, 40-річна львів’янка.

Усіх потерпілих доставили до лікарні.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

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