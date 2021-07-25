Аварія сталася у неділю вночі.

Чотири людини загинули внаслідок ДТП у Полтавській області.

Про це повідомили у ДСНС.

25 липня до ДСНС надійшла інформація про аварію, що сталася близько 05:00 поблизу с. Прихідьки Пирятинського району.

На дорозі Кролевець – Пирятин внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинуло 4 особи.

Для вивільнення тіл загиблих, на місці працювали 8 рятувальників та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, у Київській області водій Skoda Felicia зіткнувся з металевим відбійником. Загинула людина.

У Луганській області біля смт Новоайдар автобус з’їхав у кювет. Шестеро пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.