У харківському госпіталі помер поранений на Луганщині військовослужбовець 57-ї ОМБР

Військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитро Сівоконь помер у шпиталі у Харкові. Боєць потрапив до медзакладу у тяжкому стані минулого тижня після обстрілу на Луганщині. З ним евакуювали ще кількох поранених.

Фото: facebook.com/sydorenkosw Дмитро Сівоконь

Про це Суспільному повідомила харківська волонтерка Ярина Чаговець, яка представляє благодійну організацію "Сестра милосердя АТО".

"Його поклали до реанімації. Наступного ранку він вже прийшов до тями, самостійно дихав. Потім стало гірше. Його знову під'єднали до апарату дихання, зробили кілька операцій. На жаль, вчора стан погіршився сильно. Близько 16:00 вчора він помер", - розповіла Чаговець.

За інформацією львівської волонтерки Світлани Сидоренко, у бійця залишилися дружина і двоє дітей 2,5 і 9 років і хлопчик 13-ти років від першого шлюбу.

Речник Міноборони на Харківщині Дмитро Горбунов інформації про військового, звідки він родом, поки не надав.

Нагадаємо, 19 липня у дніпропетровській лікарні помер військовий, якого 15 липня поранили на Донбасі російські найманці. Під час ворожого обстрілу Олександр Горбенко отримав опіки 80% тіла.