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Фотокору Віктору Гурняку посмертно присвоять звання Героя України

Міноборони підтримало відповідне подання.

Фотокору Віктору Гурняку посмертно присвоять звання Героя України
Віктор Гурняк
Фото: facebook.com/lozynskyi.roman

Міністерство оборони України підтримало подання про посмертне присвоєння звання Героя України бійцю "Айдару", волонтеру, пластуну і фотокореспонденту Віктору Гурняку, який загинув 19 жовтня 2014 року на Луганщині.

Про це у Facebook написав його товариш Роман Лозинський.

Він повідомив, що три місяці тому разом з колегами спрямував депутатський запит до президента з пропозицією присвоїти Гурняку найвищу державну нагороду .

Запит тоді підтримали 257 депутатів.

“Володимир Зеленський відповів, що скерував справу для невідкладного вивчення до МінОборони. Днями у міністерстві відповіли, що розглянувши обставини героїчної загибелі "Гарта", підтримують клопотання”, – повідомив Роман Лозинський.

Нагадаємо, Віктор Гурняк загинув у результаті обстрілу колони військових.

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