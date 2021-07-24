Фотокору Віктору Гурняку посмертно присвоять звання Героя України

Міністерство оборони України підтримало подання про посмертне присвоєння звання Героя України бійцю "Айдару", волонтеру, пластуну і фотокореспонденту Віктору Гурняку, який загинув 19 жовтня 2014 року на Луганщині.

Про це у Facebook написав його товариш Роман Лозинський.

Він повідомив, що три місяці тому разом з колегами спрямував депутатський запит до президента з пропозицією присвоїти Гурняку найвищу державну нагороду .

Запит тоді підтримали 257 депутатів.

“Володимир Зеленський відповів, що скерував справу для невідкладного вивчення до МінОборони. Днями у міністерстві відповіли, що розглянувши обставини героїчної загибелі "Гарта", підтримують клопотання”, – повідомив Роман Лозинський.

Нагадаємо, Віктор Гурняк загинув у результаті обстрілу колони військових.