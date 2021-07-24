У Київській області водій Skoda Felicia зіткнувся з металевим відбійником. Загинула людина.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Аварія сталася на 40 км автодороги Київ – Чоп.

Попередньо, водій авто, ймовірно, заснув, допустив зіткнення з відбійником, після чого авто перекинулось.

У наслідок цієї автопригоди водій та один пасажир отримали тілесні ушкодження, а ще один пасажир загинув.

Нагадаємо, у Луганській області біля смт Новоайдар автобус з’їхав у кювет. Шестеро пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.