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Неподалік Рівного з’явилися калюжі з рожевою водою

На місці події працюють фахівці ДСНС та екологи.

Фото: facebook.com/dsns.rivne

У полі неподалік Рівного з'явилася вода із рожевим забарвленням. Підозрілі калюжі із рожевою рідиною у полі помітив напередодні, 22 липня, мешканець села Колоденка. Ділянка розташована в полі на шляху від Колоденки до М'ятина Рівненського району.

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС у Рівненській області.

Головне управління ДСНС у Рівненській області проінформувало екологічну службу, гідрометеорологічу службу та направило на місце події радіохімічну лабораторію обласного управління ДСНС.  

"Зі слів голови місцевої ОТГ було встановлено, що один із сільськогосподарських виробників під час обробки угідь залишив рештки рідини невстановленого походження", - сказано в повідомленні.

На місці події працюють фахівці ДСНС та екологи. Проводиться забір проб ґрунту, повітря та самої речовини для проведення експрес-аналізів.

У ДСНС обіцяють повідомити про результати.

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Нагадаємо, вдень 20 липня на заводі "РівнеАзот" сталася розгерметизація паропроводу на агрегаті виробництва азотної кислоти. Унаслідок аварії стався викид нітрозних газів. Фахівців екологічної інспекції на підприємство не пустили.

За словами голови МВС Дениса Монастирського, причиною аварії стала зношеність обладнання.

В Укргідрометцентрі попередили про ймовірні кислотні дощі після аварії на "Рівнеазоті".

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