Під час військових навчань на Миколаївщині снаряд відхилився від курсу і вибухнув біля села

Інцидент стався під час навчань "Козацька булава".

У Миколаївській області під час навчань "Козацька булава-2021" із проведенням бойових стрільб снаряд відхилися від курсу і розірвався в полі біля населеного пункту.

Про це повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Анатолій Прошин, передає УНІАН.

"В ході проведення практичної фази навчань із бойовою стрільбою на полігоні "Широкий лан" відбулося відхилення і падіння снаряда в полі, неподалік населеного пункту, який знаходиться на межі з полігоном. Унаслідок інциденту потерпілих немає. Є незначні пошкодження паркану (приватного домоволодіння), але силами військових були вжиті всі необхідні заходи і надана всебічна допомога з відновлення пошкодженого майна", - сказав Прошин.

За його словами, претензій до військовослужбовців з боку цивільного населення немає.

Прошин уточнив, що снаряд розірвався в полі, а не в населеному пункті.

Міжнародні українсько-британські військові навчання "Козацька булава -2021" тривають на Миколаївщині з 12 по 24 липня. Також у навчаннях беруть участь представники Канади, США, Швеції.

Участь у навчаннях беруть близько 2 тис. військовослужбовців і понад 300 одиниць військової техніки з п'яти країн-партнерів.