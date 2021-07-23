В Україні набув чинності закон "Про корінні народи".

Сьогодні документ було опубліковано в газеті "Голос України".

Закон передбачає встановлення правових гарантій на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами осіб, що належать до корінних народів України.

Поняття "корінний народ України" визначається як "автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України".

Відповідно до цього визначення, законом пропонується встановити, що корінними народами України є кримські татари, караїми, кримчаки.

Корінні народи України та їх представники мають право, колективно та індивідуально, на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами, визначеними у Статуті Організації Об’єднаних Націй, Загальній декларації прав людини, Декларації ООН про права корінних народів та в міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою, а також передбаченими у Конституції та законах України.

Також визначаються гарантії щодо правового захисту від будь-яких дій, направлених на позбавлення ознак етнічної приналежності та цілісності як самобутніх народів, позбавлення культурних цінностей; виселення або примусове переміщення із місць компактного проживання в будь-якій формі.

Законом передбачається визначення правового статусу представницьких органів корінних народів України, їх ресурсного забезпечення, питання міжнародного представництва.

Закон набуває чинності з дня його опублікування, але ч.3 ст.7, якою визначено право корінних народів на спрямування частини доходів від користування природними ресурсами на потреби корінних народів України, набуває чинності після повернення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя під загальну юрисдикцію України.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що законопроєкт Володимира Зеленського про корінні народи змусить етнічних росіян "переписуватися", щоб не відчувати себе людьми другого сорту. Міністерство закордонних справ України раніше заявляло, що російська інтерпретація законопроєкту про корінні народи не має нічого спільного з дійсністю.