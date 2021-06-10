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​Кулеба відкинув претензії Росії до законопроєкту про корінні народи

"Заяви про якісь утиски в результаті ухвалення закону не відповідають дійсності".

​Кулеба відкинув претензії Росії до законопроєкту про корінні народи
Фото: slovoidilo.ua

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відкинув претензії Росії до законопроєкту про корінні народи.

8 червня Державна Дума РФ назвала законопроєкт "кричущою провокацією", направленою проти росіян як найбільшої національної меншини, а 9 червня президент Росії Володимир Путін порівняв його із "теорією і практикою нацистської Німеччини", що ділила людей на "першосортні і другосортні категорії".

Кулеба у коментарі "Інтерфаксу-Україна" назвав це довільною інтерпретацією, що не має нічого спільного із законопроєктом.

"Термін "корінні народи" сталий у міжнародному праві та законодавстві багатьох країн. Зокрема, закріплений Декларацією ООН від 2007 року про права корінних народів. Запропонований президентом законопроект фактично реалізує в національному законодавстві ці норми міжнародного права", - сказав міністр.

Він нагадав, що законопроєкт чітко визначає критерії корінного народу: він становить етнічну меншість та не має власної держави.

"В Україні це, передусім, кримські татари, караїми та кримчаки", - пояснив міністр.

Кулеба також зазначив, що Конституція України прямо та недвозначно гарантує рівність усіх громадян в Україні, незалежно від етнічного походження, і окремо встановлює обов'язок держави захищати корінні народи й національні меншини.

"Тому заяви про якісь утиски в результаті ухвалення запропонованого закону про корінні народи не відповідають дійсності. В Україні також ніколи не обмежувалися права російської національної меншини. Захист і підтримка функціонування української мови як державної є нормальним процесом. Захист права людини на спілкування українською мовою в Україні за визначенням не може становити загрози використанню інших мов", - наголосив глава МЗС України.

Він також порадив Росії зайнятися захистом своїх корінних народів, а не маніпуляціями стосовно українських законодавчих ініціатив.

Нагадаємо, що 18 травня Зеленський запропонував Верховній Раді ухвалити законопроєкт про корінні народи України.

Він передбачає, що корінним народом є автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутної мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України.

Під ці ознаки підпадають кримські татари, караїми та кримчаки.

Всі три народи проживають на окупованій території Криму.

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