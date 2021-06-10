Разумков сподівається на ухвалення змін до закону "Про публічні закупівлі" щодо локалізації

Спікер ВР зазначив, що при ухваленні таких законодавчих актів мають бути враховані запобіжники та міжнародні угоди.

Внесення змін до законопроєкту "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості" спрямований на посилення конкурентних можливостей для українського бізнесу, але ця законодавча ініціатива є дискусійною.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков під час відвідування заводу "Електронмаш" у Львові, повідомили в пресслужбі Верховної Ради. Разумков зазначив, що до згаданого документу, зареєстрованого за номером 3739 і відомого як законопроєкт про локалізацію, подали чимало правок.

"Законопроєкт про локалізацію пройшов перше читання. Зараз він готується до другого читання. Сьогодні йдуть перемовини і з бізнесом, і з іноземними партнерами, і з фракціями. Щоб ухвалити будь-яку законодавчу ініціативу, треба мати підтримку в залі", - заявив Разумков.

Він зазначив, що сподівається на ухвалення цього законопроєкту.

Разумкову під час відвідування заводу передали 150 000 підписів на підтримку законопроєкту про локалізацію.

Спікер також підкреслив, що при ухваленні таких законодавчих актів мають бути враховані запобіжники та міжнародні угоди.

Законопроєкт №3739 у першому читанні було ухвалено в липні минулого року. Законопроєкт про локалізацію передбачає виділити основні підгалузі машинобудівництва, для яких пропонується локалізація на рівні 25-40%. Очікується, що зміни допоможуть ВВП зрости на 3,9% протягом наступних п'яти років, а також створити 62 000 робочих містць.

Ідея законопроєкту полягає в тому, щоб створити ринок інвесторам, які вкладаються у виробництво в Україні.