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В Україну на переговори приїхав міністр закордонних справ Італії

У програму візиту Ді Майо увійшла участь у бізнес-форум в Києві.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

В Україну на переговори приїхав міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Радий вітати в Києві главу італійської дипломатії Луїджі Ді Майо. Це його перший візит до України. Обговоримо зміцнення дружніх зв’язків України та Італії та відкриємо Українсько-італійський бізнес-форум. Перетворюємо контакти на контракти", - написав він у твіттері.

У міністрів також були заплановані переговори, ключовими темами яких мали бути розвиток політичного діалогу України та Італії, активізація інвестиційного співробітництва, збільшення обсягів торгівлі, підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, зміцнення взаємодії в рамках міжнародних організацій.

Глави української та італійської дипломатії также мали обговорити ситуацію на тимчасово окупованих територіях України та зусилля з просування політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Нагадаємо, що востаннє міністр закордонних справ Італії приїжджав в Україну у січні 2018 року. Тоді цю посаду займав Анжеліно Альфано.

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