Байден і Меркель обговорять наслідки "Північного потоку-2" для України, - Білий дім

Американська делегація на чолі з президентом США Джо Байденом планує під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель обговорити питання трубопроводу Nord Stream 2 та його наслідків для Європи й України.

Про це заявив під час спілкування з журналістами в середу радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає "Укрінформ".

"Я очікую, що питання Nord Stream 2 буде порушене під час розмов з німцями", - відповів Салліван на запитання, чи планує президент Байден обговорити з канцлеркою Меркель тему російського газопроводу.

Радник президента США зазначив, що не хотів би оголошувати певні деталі переговорного процесу з німецькою стороною, однак, за його словами, в Берліні "добре розуміють занепокоєння" Сполучених Штатів.

"Але ми хочемо поговорити з ними про те, які наслідки матиме цей трубопровід для енергетичної безпеки в Європі, а також для України", - зазначив Джейк Салліван.

Президент США Джо Байден 9 червня розпочав візит до Великої Британії, де він планує взяти участь у саміті лідерів країн G7 та провести низку двосторонніх зустрічей.

Нагадаємо, влада Німеччини підтримує будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". Ця позиція вплинула на рішення президента США Джо Байдена, який заявив 25 травня, що його адміністрація вирішила не вводити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG - оператора проєкту "Північний потік-2", а також її генерального директора Маттіаса Варніґа, тому що газопровід вже практично добудований і штрафні санкції на даному етапі стали б "контрпродуктивними".

Американський президент підкреслив, що "не може наказувати Німеччині, що їй робити, а що - ні". Байден також наголосив, що із самого початку виступав проти "Північного потоку-2".

8 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час свого візиту до Берліну обговорив з німецькими посадовцями загрози “Північного потоку-2” та європейське майбутнє України.