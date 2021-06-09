КМДА вимагає не розглядати законопроєкти Мінкульту, які зменшують штрафи за руйнування пам’яток у 8 разів

В міськраді нагадали, що на ці проєкти були отримані зауваження від Мінцифри, Мінфіну, Міністерства розвитку громад та територій, Державної регуляторної служби, Асоціації міст України, КМДА, НАЗК.

КМДА вимагає зняти з розгляду Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики законопроєктів, які унеможливлюють захист і збереження об’єктів культурної спадщини. Про це повідомляє офіційний сайт КМДА. Там зазначили, що йдеться про законопроєкти №4561 і №4562, розроблені Міністерством культури та інформаційної політики.

«Із чинного закону після внесення запропонованих змін виключається стаття 30 «Заборона діяльності, яка створює загрозу пам’яткам». Таким чином, органи охорони культурної спадщини позбавляються можливості видавати приписи юридичним та фізичним особам з вимогами щодо збереження та охорони пам’яток, не зможуть зупинити роботи приписом», - пояснюють у адміністрації.

У заяві зазначено, що Мінкульт пропонує зменшити штрафи за руйнування культурних пам’яток. Якщо раніше були передбачені штрафи у розмірі від 17 тис. грн до 170 тис. грн., то законопроєктом №4562 за такі самі порушення штраф лише 20,4 тис. грн.

КМДА нагадали, що на ці проєкти були отримані зауваження від Мінцифри, Мінфіну, Міністерства розвитку громад та територій, Державної регуляторної служби, Асоціації міст України, КМДА, НАЗК.

Зокрема, Асоціація міст України закликала зняти з розгляду законопроєкти №4561 і №4562, адже вони позбавляють місцеве самоврядування низки повноважень щодо захисту пам’яток культури.