Кабмін призначив трьох міністрів до складу конкурсної комісії БЕБ

Кабінет міністрів заповнив свою квоту в конкурсній комісії Бюро економічної безпеки, призначивши туди міністрів економіки, інфраструктури та фінансів.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Директора Бюро економічної безпеки, яке знаходиться в процесі формування, буде призначено на посаду Кабінетом міністрів за пропозицією конкурсної комісії.

До її складу мають входити три особи від РНБО, три особи від Верховної Ради (двоє за подання податкового комітету, один - за поданням правоохоронного комітету) і три особи від Кабінету міністрів.

Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб, а для прийняття рішень потрібно мінімум п'ять голосів.

Зараз до складу комісії входять вісім осіб, тому вона може почати конкурсний відбір.

Члени конкурсної комісії є:

від РНБО

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов Директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Литвиненко Заступниця керівника Офісу президента Юлія Свириденко

від Верховної Ради

Представниця ВГО "Спілка податкових консультантів України", директор ТОВ "Аудиторська фірма "Харків" Людмила Рубаненко Представниця Національної асоціації адвокатів України Галина Шевченко

від Кабінету міністрів

Перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України Олексій Любченко Міністр інфраструктури Олександр Кубраков Міністр фінансів Сергій Марченко

Верховна Рада ще має призначити у комісію одну людину.

Новий центральний орган виконавчої влади БЕБ буде займатися протидією економічним злочинам за допомогою аналітичної роботи, а не силовими повноваженнями, як нинішня податкова міліція.

Бюро економічної безпеки отримає не тільки повноваження податкової міліції, але й функції СБУ з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки. Очікується, що це дасть СБУ змогу зосередитися на завданнях, які пов’язані з безпекою держави та контррозвідувальною діяльністю.