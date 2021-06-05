У Мінекономіки працюватиме донька міністра часів Януковича

Заступником Міністра економіки України призначено Крістіну Голубицьку – дочку колишнього міністра економіки Ігоря Прасолова (призначений 24 грудня 2012 року).

Це передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 547-р.

Крістіна Голубицька розпочала свою трудову діяльність в 2010 році на посаді економіста відділу інвестиційного консалтингу ТОВ “Альтана капітал”, займалась прогнозуванням біржових показників та оцінкою бізнесу, йдеться на сайті міністерства.

З 2013 протягом двох років була членом Правління ПАТ “Національний депозитарій України”. Зокрема, брала активну участь в реформі депозитарної діяльності та створенні центрального депозитарію на базі ПАТ “НДУ”, а також в підготовці нормативно-правових актів для покращення інвестиційного клімату та розвитку фондового ринку в Україні.

Також працювала над реформою управління державними підприємствами та приватизації в складі Команди підтримки реформ в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, згідно з проєктом МТД “Продовження інституційної підтримки в рамках проєкту архітектури реформ в Україні (АРУ)”.

З 2019 по 2021 рік працювала над митною реформою в складі Команди підтримки реформ в Державній митній службі України. Була керівником консультативно-дорадчого органу при Державній митній службі “Офіс підтримки реформ”.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України перейменував Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства в Міністерство економіки.

20 травня Верховна Рада на черговому засіданні проголосувала за призначення першим віцепрем'єром - міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Олексія Любченка, який з квітня минулого року очолював Державну податкову службу.