Кабмін перейменував Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в п'ятницю перейменував Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства в Міністерство економіки.

Про це свідчить урядова постанова №504 від 21 травня 2021 року, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

"Перейменувати Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства в Мінекономіки", - йдеться в оприлюдненому в п'ятницю на "Урядовому порталі" документі.

На урядовому порталі також оприлюднено розпорядження про звільнення Олексія Любченка з посади голови Державної податкової служби.

Нагадаємо, 20 травня Верховна Рада на черговому засіданні проголосувала за призначення першим віцепрем'єром - міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Олексія Любченка, який з квітня минулого року очолював Державну податкову службу.