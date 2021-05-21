Держава допоможе регіонам підготуватися до опалювального сезону у нових ринкових умовах, - Тимошенко

Як пояснив заступник голови ОП, відтепер теплокомуненерго, що належать місцевій владі, будуть укладати контракти з постачальниками самостійно.

З 20 травня НАК "Нафтогаз України" більше не є монопольним постачальником газу для виробників теплової енергії. У нових умовах, які почали діяти на ринку газу, центральна влада надасть максимальну підтримку містам. Про це у Facebook заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, який відповідає за регіональну політику.

Як пояснив заступник голови ОП, відтепер теплокомуненерго, що належать місцевій владі, будуть укладати контракти з постачальниками самостійно. При цьому ціни на газ формуватиме ринок.

«Ринкові відносини – це уже реальність. Це анонсувалось давно. Частина міст уже працюють без ПСО (Положення про спеціальні обов'язки, відповідно до якого діяв «Нафтогаз України» - ред.). Водночас ми розуміємо, що скасування фіксованої ціни на газ бентежить і багатьох керівників теплокомуненерго і, звісно, мерів», - пише Тимошенко.

На нараді в Офісі президента за участю міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, голови правління "Нафтогаз України" Юрія Вітренка та представників областей і міст 20 травня було розроблено комплекс заходів, які допоможуть регіонам ефективно підготуватися до опалювального сезону.

Зокрема, "Нафтогаз" найближчим часом має запропонувати довгострокові цінові пропозиції, щоб міста мали можливість завчасно, до настання опалювального сезону 2021-2022, встановити тарифи.

При цьому, як повідомив Тимошенко, "Нафтогаз" не буде вимагати величезних передоплат або банківських гарантій.

Для врегулювання питань щодо попередніх боргів за теплопостачання вже розроблений законопроєкт, який буде винесено на розгляд Верховної Ради.

Також, нагадав заступник голови ОП, продовжує діяти Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води, підписаний у лютому між урядом і міськими головами за ініціативи президента Володимира Зеленського. Виконання цього документа перебуває під контролем Офісу Президента.

«Наше головне завдання – при повному переході на ринкові відносини забезпечити стале проходження опалювального сезону. Готуємося до цього уже з весни», - зазначив Тимошенко.