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Яценюк: "Не збирався і не збираюся в команду Зеленського"

Лідер "Народного фронту" прокоментував слова президента про "людей із досвідом".

Яценюк: "Не збирався і не збираюся в команду Зеленського"
Арсений Яценюк
Фото: nfront.org.ua

Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявив, що не збирається і не збирався працювати у команді президента Володимира Зеленського.

Сьогодні на пресконференції президент згадав прізвище Яценюка і зазначив, що в його команді не буде людей "з таким досвідом".

Коментуючи ці слова, Яценюк наголосив, що жоден уряд не повторив темпу реформ його урядів.

"Десь у цей час Володимир Олександрович давав черговий успішний корпоратив. Сподіваюся, що Зеленський саме цю нашу різницю у досвіді мав на увазі", - сказав Яценюк.

"Мій досвід - в уряді взяти відповідальність за країну, проти якої ведеться сухопутна військова операція, триває гаряча фаза війни. Мій досвід - це взяти відповідальність за країну, на рахунках якої 108 тисяч гривень. Мій досвід - це прийняти країну розграбовану, знищену, без вертикалі влади. Без армії, з корумпованою міліцією, з російським газовим зашморгом на шиї країни, з непосильним державним боргом, із загрозою зупинки виплат зарплат і пенсій людям", - додав лідер "Народного форнту".

Нагадаємо, президент Зеленський заявив на пресконференції, що в його команді немає місця колишнім прем'єр-міністрам Володимиру Гройсману, Арсенію Яценюку і Юлії Тимошенко.

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