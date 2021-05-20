Зеленський вважає, що Степанову хотілося слави

"Іноді, коли ти хочеш слави, ти отримуєш голосування".

Президент Володимир Зеленський пояснив, що міністра охорони здоров'я Максима Степанова звільнили через конфлікт з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Про це він сказав на пресконференції в четвер, 20 травня.

"Премʼєр-міністр України не міг більше працювати з Максимом Степановим. Я не втручався в цю ситуацію тривалий час через те, що боявся дестабілізації в ковідний час. Я досить довго був проти, щоб міняти міністра охорони здоровʼя, через дестабілізацію. Я знаю деталі ускладнення - чому, за що. І я в цій ситуації був повністю за премʼєра, але далі чекати було вже нікуди", - зазначив Зеленський.

Президент уточнив, що Степанов відсторонив головного санітарного лікаря Віктора Ляшка і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля від процесу вакцинації, але не зміг з нею справитися.

"Я вважаю, що вони дуже мало працювали разом з головним санітарним лікарем. Пан Степанов знає, що я до нього дуже гарно ставився. І він знає, що я говорив: не треба відсторонювати головного санітарного лікаря, не треба відсторонювати прем'єр-міністра, всіх треба підключити. Це велике питання, але всі ми хочемо іноді отримати славу. А іноді, коли ти хочеш слави, ти отримуєш голосування", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що разом зі Степановим Верховна Рада звільнила міністрів економіки і інфраструктури. Зеленський пообіцяв їм нові посади.