Зеленський заявив, що йому не потрібні Гройсман, Яценюк і Тимошенко

Президент Володимир Зеленський заявив, що в його команді немає місця колишнім прем'єр-міністрам Володимиру Гройсману, Арсенію Яценюку і Юлії Тимошенко.

Про це він сказав на пресконференції у четвер, 20 травня.

"Людей з потужним досвідом, таких як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк та Юлія Тимошенко, з таким досвідом людей ви не побачите [в моїй команді]", - сказав Зеленський.

Він сказав, що Україна має хороший уряд, але точкові зміни в його складі можливі.

"Я вважаю, що в нас дуже непоганий уряд. Я вважаю, що в часи війни, економічної кризи і ковіду вони дуже непогано працюють", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Юлія Тимошенко очолює опозиційну до Зеленського партію "Батьківщина", але на початку 2021 року ходили чутки про те, що "Слуга народу" може створити з "Батьківщиною" коаліцію.