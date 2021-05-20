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Зеленський заявив, що йому не потрібні Гройсман, Яценюк і Тимошенко

Президент назвав чинний склад уряду "дуже непоганим".

Зеленський заявив, що йому не потрібні Гройсман, Яценюк і Тимошенко
Фото: скрін трансляції

Президент Володимир Зеленський заявив, що в його команді немає місця колишнім прем'єр-міністрам Володимиру Гройсману, Арсенію Яценюку і Юлії Тимошенко.

Про це він сказав на пресконференції у четвер, 20 травня.

"Людей з потужним досвідом, таких як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк та Юлія Тимошенко, з таким досвідом людей ви не побачите [в моїй команді]", - сказав Зеленський.

Він сказав, що Україна має хороший уряд, але точкові зміни в його складі можливі.

"Я вважаю, що в нас дуже непоганий уряд. Я вважаю, що в часи війни, економічної кризи і ковіду вони дуже непогано працюють", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Юлія Тимошенко очолює опозиційну до Зеленського партію "Батьківщина", але на початку 2021 року ходили чутки про те, що "Слуга народу" може створити з "Батьківщиною" коаліцію.

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