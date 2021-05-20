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У Кремлі підтвердили підготовку "гіпотетичної зустрічі" Путіна із Зеленським

Термінів зустрічі наразі не визначено.

У Кремлі підтвердили підготовку "гіпотетичної зустрічі" Путіна із Зеленським
Фото: EPA/UPG

У Кремлі заявили, що наразі тривають контакти з підготовки зустрічі президентів РФ та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського, але термінів такої зустрічі поки що не визначено.

Про це інформує "Інтерфакс-Україна".

"Справді, контакти тривають. З нашого боку мій колега Дмитро Козак бере в них участь. Дійсно, є начерки можливих тем обговорення. Процес відбувається непросто", - сказав, відповідаючи на запитання журналістів, речник президента РФ Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, "поки що начерки широкими мазками, скоріше концептуальні, а не предметні, гіпотетичного порядку денного гіпотетичної зустрічі".

На уточнювальне запитання, чи є терміни такої зустрічі, речник російського президента відповів: "Ні".

Нагадаємо, 20 квітня Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу.

Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати в Москву в будь-який час.

Зеленський назвав цю умову неприпустимою. За його словами, він хоче зустрітися саме з Путіним, а не з терористами.

Згодом ЗМІ повідомили, що місцем зустрічі Зеленського та Путіна може стати Єрусалим.

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