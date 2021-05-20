Трое на выход. Как парламент увольнял министров
Трое на выход. Как парламент увольнял министров
Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Уряд спростив процедуру отримання субсидій (оновлено)
Уряд спростив процедуру отримання субсидій (оновлено)
Український гурт Go_A вийшов у фінал "Євробачення"
Український гурт Go_A вийшов у фінал "Євробачення"
Захисні костюми по 488 гривень, куртка за 10 тисяч доларів. Чим запам’ятається міністр Степанов
Захисні костюми по 488 гривень, куртка за 10 тисяч доларів. Чим запам’ятається міністр Степанов
Нардеп Аксьонов з "російським паспортом" склав присягу під крики "ганьба!"
Нардеп Аксьонов з "російським паспортом" склав присягу під крики "ганьба!"
Армія США замовила українські вантажівки КрАЗ
Армія США замовила українські вантажівки КрАЗ
Дубілет-старший заявив, що перебуває в Ізраїлі і не ховається від слідства
Дубілет-старший заявив, що перебуває в Ізраїлі і не ховається від слідства
Посли ЄС домовилися про відкриття кордонів для вакцинованих
Посли ЄС домовилися про відкриття кордонів для вакцинованих
ГоловнаПолітика

Україна святкуватиме День незалежності три дні, на заходах буде 30 країн, – Зеленський

Святкування триватимуть 22-24 серпня. 

Україна святкуватиме День незалежності три дні, на заходах буде 30 країн, – Зеленський
Фото: скрін трансляції

30-річчя Незалежності Україна святкуватиме три дні. Держава запам'ятає це свято назавжди, запевнив на пресконференції президент Володимир Зеленський.

22 серпня започаткують премію великих українців - легенд, які прославляють державу в усьому світі. Буде нагородження і концерт, а також зустрічі з лідерами інших держав. 

"23 серпня - це День прапора, в усіх регіонах піднімуться великі прапори і залишаться назавжди в центрах регіонів. Крім того, 23 серпня з'явиться перший саміт про деокупацію нашого Кримського півострова, це Кримська платформа. Буде багато представників країн, будуть важливі документи. Запрошені президенти, прем'єр-міністри, голови церков інших країн, міністри закордонних справ. У цілому буде 30 країн на днях святкування", - зазначив він. 

Відбудеться перший саміт перших леді і джентльменів, на якому будуть "дуже важливі людські питання, яких зазвичай лідери не піднімають", - сказав він.

Також 23 серпня буде великий концерт українців-легенд опери і балету.

24 серпня буде військовий парад і на суші, і на землі, і в Одесі, і в Києві на Майдані. Увечері буде концерт зірок в "Олімпійському". 

Україна також отримає Конституцію Пилипа Орлика – її зможуть побачити всі охочі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також