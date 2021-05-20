Україна святкуватиме День незалежності три дні, на заходах буде 30 країн, – Зеленський

30-річчя Незалежності Україна святкуватиме три дні. Держава запам'ятає це свято назавжди, запевнив на пресконференції президент Володимир Зеленський.

22 серпня започаткують премію великих українців - легенд, які прославляють державу в усьому світі. Буде нагородження і концерт, а також зустрічі з лідерами інших держав.

"23 серпня - це День прапора, в усіх регіонах піднімуться великі прапори і залишаться назавжди в центрах регіонів. Крім того, 23 серпня з'явиться перший саміт про деокупацію нашого Кримського півострова, це Кримська платформа. Буде багато представників країн, будуть важливі документи. Запрошені президенти, прем'єр-міністри, голови церков інших країн, міністри закордонних справ. У цілому буде 30 країн на днях святкування", - зазначив він.

Відбудеться перший саміт перших леді і джентльменів, на якому будуть "дуже важливі людські питання, яких зазвичай лідери не піднімають", - сказав він.

Також 23 серпня буде великий концерт українців-легенд опери і балету.

24 серпня буде військовий парад і на суші, і на землі, і в Одесі, і в Києві на Майдані. Увечері буде концерт зірок в "Олімпійському".

Україна також отримає Конституцію Пилипа Орлика – її зможуть побачити всі охочі.