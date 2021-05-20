Главу "Укравтодору" Кубракова призначили міністром інфраструктури

Верховна Рада на засіданні проголосувала за призначення глави "Укравтодору" Олександра Кубракова міністром інфраструктури. Відповідне рішення підтримали 284 народні депутати.

Профільний комітет рекомендував кандидатуру Кубракова. Кандидат під час виступу сказав, що викликами і завданнми вважає "Велике будівництво" та дороги.

"Моє завдання - навести лад і в інших галузях, так само як у дорожній. Я не буду шукати винних попередників, бо багато проблем в галузі накопичувалося не одне десятиріччя", - заявив він.

Пріорітетами назвав стабілізацію фінансів "Укрзалізниці", для чого підвищать тарифи на грузові, але не пасажирські перевезення.

"Коли "Укрзалізниця" зупиниться - втратять всі, тому ми точно будемо це робити", - зазначив він про підвищення.

Також він збирається врегулювати фінансування та штат "Укртрансбезпеки", відновити інфраструктуру портів, провести концесію портів.

Кубраков родом з Дніпропетровщини. Освіту здобував у Київському економічному університеті.

У 2006-2007 роках був начальником відділу з моніторингу ринку в "Київстарі". Після цього до 2009 очолював управління стратегічного маркетингу в банку "Фінанси та кредит, а потім знову повернувся в "Київстар" на позицію начальника відділу маркетингового фіксованого бізнесу.

У 2011-2015 Олександр Кубраков був радником мера Києва Віталія Кличка і займався реалізацією єдиного документообігу в Київраді. З 2015 рік керував проєктним офісом міністерства юстиції України, потім до 2019 був керівником сектору телекомунікацій та IT в Офісі ефективного регулювання. У 2019 був обраний до парламенту за списками "Слуги народу", а в листопаді того ж року його призначили керівником "Укравтодору".

Джерела LB.ua називали Кубракова найбільш вірогідним кандидатом у міністри після появи інформації про те, що Владислав Криклій написав заяву на звільнення. Згодом голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що Кубраков заслужив на підвищення, бо "вся Україна бачить, чим він займається, і результати бачить у себе під ногами, під колесами своїх автомобілів".