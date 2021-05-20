Посли країн "Великої сімки" привітали Україну з Днем вишиванки, який традиційно відзначають у третій четвер травня.

З цієї нагоди вони зробили спільну світлину у вишиванках.

"Група послів країн Великої сімки з підтримки реформ бажає Україні гарного Дня вишиванки!", - йдеться у повідомленні послів у твіттері.

Фото: twitter.com/G7AmbReformUA

День вишиванки не має офіційного статусу. Його запропонувала студентська молодь Чернівецького національного університету у 2006 році.

Свято не прив'язане до державних або релігійних пам'ятних дат. Його мета - зберегти споконвічні народні традиції створення і носіння етнічного вишитого українського одягу.