Захисні костюми по 488 гривень, куртка за 10 тисяч доларів. Чим запам’ятається міністр Степанов
Захисні костюми по 488 гривень, куртка за 10 тисяч доларів. Чим запам’ятається міністр Степанов
Український гурт Go_A вийшов у фінал "Євробачення"
Український гурт Go_A вийшов у фінал "Євробачення"
Армія США замовила українські вантажівки КрАЗ
Армія США замовила українські вантажівки КрАЗ
Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Новий комунальний закон: хто, за що і як буде платити
Посли ЄС домовилися про відкриття кордонів для вакцинованих
Посли ЄС домовилися про відкриття кордонів для вакцинованих
Дубілет-старший заявив, що перебуває в Ізраїлі і не ховається від слідства
Дубілет-старший заявив, що перебуває в Ізраїлі і не ховається від слідства
Трое на выход. Как парламент увольнял министров
Трое на выход. Как парламент увольнял министров
Нардеп Аксьонов з "російським паспортом" склав присягу під крики "ганьба!"
Нардеп Аксьонов з "російським паспортом" склав присягу під крики "ганьба!"
Уряд спростив процедуру отримання субсидій (оновлено)
Уряд спростив процедуру отримання субсидій (оновлено)
ГоловнаПолітика

Посли країн G7 одягнулись у вишиванки

"Група послів країн Великої сімки з підтримки реформ бажає Україні гарного Дня вишиванки".

Посли країн "Великої сімки" привітали Україну з Днем вишиванки, який традиційно відзначають у третій четвер травня.

З цієї нагоди вони зробили спільну світлину у вишиванках.

"Група послів країн Великої сімки з підтримки реформ бажає Україні гарного Дня вишиванки!", - йдеться у повідомленні послів у твіттері.

Фото: twitter.com/G7AmbReformUA

День вишиванки не має офіційного статусу. Його запропонувала студентська молодь Чернівецького національного університету у 2006 році.

Свято не прив'язане до державних або релігійних пам'ятних дат. Його мета - зберегти споконвічні народні традиції створення і носіння етнічного вишитого українського одягу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також