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Засідання ТКГ: сторони підтвердили гарантії безпеки для відкриття КПВВ

Щодо обміну утримуваними особами домовитися не вдалося.

Засідання ТКГ: сторони підтвердили гарантії безпеки для відкриття КПВВ
Фото: Макс Левин

Під час загального засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання на Донбасі у форматі відеоконференції 19 травня сторони підтвердили взаємні гарантії безпеки для розблокування процесу відкриття КПВВ "Щастя" та "Золоте" з непідконтрольної українському уряду сторони.

Координатор гуманітарної підгрупи посол Тоні Фріш підтвердив свою готовність відвідати зазначені КПВВ для об’єктивної оцінки виконання умов для їх відкриття, інформує пресслужба Української делегації ТКГ.

"Крім того, українська сторона запропонувала узгодити план розмінування з планом допуску ремонтних груп до ключових об’єктів критичної інфраструктури на лінії розмежування, зважаючи на те, що більшість з таких об’єктів знаходиться саме на ділянках, які попередньо заплановані для розмінування у відповідності до рішень лідерів Н4 за підсумками Паризького саміту у грудні 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Сторони погодилися, що конкретні заходи мають бути відпрацьовані в ході наступних засідань підгрупи з безпеки.

"Основна мета такого комплексу заходів - створити безпечні умови для належного функціонування об’єктів критичної інфраструктури, які, насамперед, забезпечують потреби цивільного населення. Українська делегація продовжує наполягати на необхідності скорішого визволення утримуваних осіб та вживає всіх необхідних заходів для цього. На жаль, на наші пропозиції поки неналежним чином реагує російська сторона", - зазначається у повідомленні.

Українська делегація вважає критично важливим повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню та посилити ефективний контроль за його виконанням.

"Просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін є проблемним, якщо не виконана головна, базова умова - досягнуто повне і всеосяжне припинення вогню", - зазначають в Українській делегації ТКГ.

Раніше повідомляли, що бойовики на Донбасі передали Україні списки для обміну утримуваних осіб.

Нагадаємо, контрольовані Росією сили утримують на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей 280 громадян, зокрема 44 військовослужбовців.

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