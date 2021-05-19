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Зеленський може зустрітися з Байденом у червні, - ОП

У цей час президент США перебуватиме з робочим візитом в Європі.

Зеленський може зустрітися з Байденом у червні, - ОП
Фото: РБК-Україна

Зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом може відбутися у червні 2021 року. У цей час президент США перебуватиме з робочим візитом в Європі.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі "Україна 24", передає РБК-Україна.

За словами Жовкви, така зустріч може відбутися, якщо дозволятиме графік Байдена.

"Графік президента Байдена, якщо говорити про його турне, яке планується в червні, ще визначається. Безумовно, якщо така можливість з'явиться у графіках обох президентів, така зустріч обов'язково відбудеться", - сказав він.

У червні Байден планує здійснити поїздку до Європи, що стане його першим закордонним візитом з початку президентства. Під час свого європейського турне американський лідер планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Раніше посол у США Оксана Маркарова заявила, що Україна готова до всіх форматів зустрічі Зеленського і Байдена.

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