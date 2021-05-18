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Зустріч Байдена і Путіна може відбутися у Швейцарії, - ЗМІ

Попередньо зустріч запланована на червень.

Зустріч Байдена і Путіна може відбутися у Швейцарії, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Швейцарія є найбільш імовірним місцем зустрічі на найвищому рівні між президентами США Джо Байденом і Росії Володимиром Путіним.

Про це пише "Комерсант" з посиланням на джерела в російському уряді.

За словами співрозмовників видання, рішення багато в чому буде залежати від запланованих на 19-20 травня переговорів глав дипломатичних відомств РФ і США Сергія Лаврова і Ентоні Блінкена.

Кремль поки що офіційно не підтвердив проведення зустрічі.

Нагадаємо, Байден під час телефонної розмови з Путіним запропонував російському президентові зустрітися в найближчі місяці в "третій країні", щоб обговорити повний спектр питань у взаєминах двох держав. 26 квітня речник Путіна заявив, що перша зустріч президентів США та Росії може відбутися у червні, однак, точної дати не назвав.

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