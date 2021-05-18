Союз добровольцев «Единой России». Когда размываются границы

Незаконная паспортизация жителей ОРДЛО – джек-пот для политтехнологов «Единой России». Ведь усилия, приложенные к тому, чтобы «Единая Россия» воспринималась как «партия Путина», к тому же, подкрепленные последним посланием президента РФ Федеральному Собранию, во время которого Путин фактически агитировал за «ЕР», полноценно окупятся именно в результатах голосования ОРДЛО.
Во-первых, из-за того, что сегодня неизвестно даже предполагаемое количество избирателей: согласно данным МВД РФ, паспорта РФ получило уже более полумиллиона жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, и в планах у России – удвоить это число до конца года. То есть к единому дню голосования нарисовать можно будет абсолютно любые цифры.
Во-вторых, потому что жителям оккупированных территорий явно не до подробного изучения программ кандидатов и партий – людей в оккупации (как бы они к ней ни относились) в первую очередь волнуют совершенно другие вещи, как, например, выплата задолженностей по зарплатам на предприятиях, подконтрольных российскому «Внешторгсервису» или «сборы резервистов народных милиций». И это понимают все задействованные игроки.
Те жители оккупированных территорий, которые примут участие в выборах, будут голосовать за «Единую Россию» не только из страха и по принуждению (хотя можно не сомневаться, что принуждение будет), а потому что элементарно знают ее, и ассоциируют с тем, кто способен принять решение об их дальнейшей судьбе.
«Интеграционные форумы», состоявшиеся в ОРДЛО ранее, воспринимались частью наблюдателей и инсайдеров именно как анонсы такого решения, и как своего рода обещание: вот он, «общий путь с Россией». Предстояло лишь узнать – что потребуется взамен. Очевидно, теперь активно будет продвигаться мысль, что взамен стоит только сыграть по правилам и «проголосовать правильно». Но любая история об «общей судьбе» имеет как минимум две стороны. И помимо получения «электоральных бонусов» России следовало бы задуматься о том, как она собирается «переварить» тему Донбасса – даже на том уровне «интеграции», который есть в данный момент, без непосредственного поглощения территорий.
Ранее мы писали, что можно не сомневаться – грядущие выборы в Думу станут настоящим парадом фриков, задействованных в войне против Украины в прошлом. Но оставалось вопросом, как именно политические проекты, в которых принимают участие такие лица, будут взаимодействовать со «старыми» партиями – оттягивая от них голоса или же так или иначе интегрируясь, а возможно даже сливаясь с ними.
Был выбран второй вариант, и политический проект воевавшего против Украины Захара Прилепина «За правду» объединяется со «Справедливой Россией» и «Патриотами России». Но куда любопытнее была судьба «Союза добровольцев Донбасса» (СДД), который то подписывал соглашения с «Родиной», то искал поддержки у «православного олигарха» Малофеева, сомневавшегося насчет своей роли в грядущих выборах, приглашая его на свои «советы командиров».
В СДД пошли дальше: 10 мая в Ростове-на-Дону формальный лидер «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай подписывает соглашение с секретарем генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком, и заявляет, что СДД идут в Государственную Думу вместе с «партией Путина». Также стало известно, что Бородай намерен участвовать в праймериз «Единой России» по Ростовской области.
На практике это значит, что голосование жителей ОРДЛО состоится на территории Ростовской области – по схеме голосования за поправки в Конституцию. А еще – что Владислав Сурков по-прежнему умеет договариваться и убеждать в собственной нужности.
В качестве программного текста здесь стоит рассматривать статью Суркова о «долгом государстве Путина», и немаловажно вспомнить, что именно Сурков открыто проговаривал идею «обнуления сроков» Путина, когда еще имело место обсуждение «проблемы 2024». Концепция Суркова проста: не Путин, а путинизм, поправки все спишут, ведь новая Конституция равно новая Россия, где новое – это лишь переосмысленное старое.
Эта концепция прекрасно монтируется с историей о «большом союзном государстве», и, при определенном раскрытии, может заполнить ту идеологическую лакуну, которая совершенно очевидно образовалась на всех «приграничных» направлениях.
И этой новой России нужны не имитирующие «поддержку улицы» «Идущие вместе» и «Наши» (которые, кстати, были ликвидированы из Государственного реестра юрлиц только в 2019 году), а контролирующие улицы «Наши с оружием» – то есть «Союз добровольцев Донбасса». Помимо вхождения лидеров СДД в большую политику, организация неизбежно будет наращивать свое присутствие на улице. Действия «Союза добровольцев Донбасса» по разгону представителей оппозиции, которые мы видели ранее, судя по всему, были только разминкой.
Но для Украины важнее другое: в России окончательно осознали, что Донбасс – это тема, которая так или иначе будет влиять на внутреннюю политику РФ. Нельзя пропустить такое количество силовиков, парамилитарных формирований и просто своих граждан через боевые действия без последствий для них самих и для себя как государства. С этими людьми необходимо работать, вовлекая их в политические процессы – в первую очередь, ради контроля.
Хорошая ли это новость для Украины – зависит от нашей готовности думать нестандартно. Помимо логики процедур и нот протеста, поводов для которых явно будет немало, должна задействоваться та самая логика асимметричного ответа, которым нам грозился Путин. А что может быть более асимметричным ответом, чем влияние непосредственно на внутреннюю политику России, взявшуюся разыгрывать «донецкую карту»?