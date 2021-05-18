Союз добровольцев «Единой России». Когда размываются границы

После голосования жителей оккупированных территорий, получивших российские паспорта, за поправки в Конституцию РФ, вопрос с голосованием жителей ОРДЛО во время думской избирательной кампании можно было считать решенным. Стало очевидно, что добирать «правильные» голоса будут за счет оккупированных Россией территорий, людей, которых принудительно «сделали русскими».

Фото: EPA/UPG Жители ДНР получают паспорта РФ в с.Покровское Ростовской обл., 14 июня 2019.

Незаконная паспортизация жителей ОРДЛО – джек-пот для политтехнологов «Единой России». Ведь усилия, приложенные к тому, чтобы «Единая Россия» воспринималась как «партия Путина», к тому же, подкрепленные последним посланием президента РФ Федеральному Собранию, во время которого Путин фактически агитировал за «ЕР», полноценно окупятся именно в результатах голосования ОРДЛО.

Во-первых, из-за того, что сегодня неизвестно даже предполагаемое количество избирателей: согласно данным МВД РФ, паспорта РФ получило уже более полумиллиона жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, и в планах у России – удвоить это число до конца года. То есть к единому дню голосования нарисовать можно будет абсолютно любые цифры.

Во-вторых, потому что жителям оккупированных территорий явно не до подробного изучения программ кандидатов и партий – людей в оккупации (как бы они к ней ни относились) в первую очередь волнуют совершенно другие вещи, как, например, выплата задолженностей по зарплатам на предприятиях, подконтрольных российскому «Внешторгсервису» или «сборы резервистов народных милиций». И это понимают все задействованные игроки.

Те жители оккупированных территорий, которые примут участие в выборах, будут голосовать за «Единую Россию» не только из страха и по принуждению (хотя можно не сомневаться, что принуждение будет), а потому что элементарно знают ее, и ассоциируют с тем, кто способен принять решение об их дальнейшей судьбе.

Фото: EPA/UPG Боевики и местные во время выборов в самопровозглашенной ДНР, 2 ноября 2014

«Интеграционные форумы», состоявшиеся в ОРДЛО ранее, воспринимались частью наблюдателей и инсайдеров именно как анонсы такого решения, и как своего рода обещание: вот он, «общий путь с Россией». Предстояло лишь узнать – что потребуется взамен. Очевидно, теперь активно будет продвигаться мысль, что взамен стоит только сыграть по правилам и «проголосовать правильно». Но любая история об «общей судьбе» имеет как минимум две стороны. И помимо получения «электоральных бонусов» России следовало бы задуматься о том, как она собирается «переварить» тему Донбасса – даже на том уровне «интеграции», который есть в данный момент, без непосредственного поглощения территорий.

Ранее мы писали, что можно не сомневаться – грядущие выборы в Думу станут настоящим парадом фриков, задействованных в войне против Украины в прошлом. Но оставалось вопросом, как именно политические проекты, в которых принимают участие такие лица, будут взаимодействовать со «старыми» партиями – оттягивая от них голоса или же так или иначе интегрируясь, а возможно даже сливаясь с ними.

Был выбран второй вариант, и политический проект воевавшего против Украины Захара Прилепина «За правду» объединяется со «Справедливой Россией» и «Патриотами России». Но куда любопытнее была судьба «Союза добровольцев Донбасса» (СДД), который то подписывал соглашения с «Родиной», то искал поддержки у «православного олигарха» Малофеева, сомневавшегося насчет своей роли в грядущих выборах, приглашая его на свои «советы командиров».

В СДД пошли дальше: 10 мая в Ростове-на-Дону формальный лидер «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай подписывает соглашение с секретарем генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком, и заявляет, что СДД идут в Государственную Думу вместе с «партией Путина». Также стало известно, что Бородай намерен участвовать в праймериз «Единой России» по Ростовской области.

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай (справа) заключают соглашение в Донецке, 10 мая 2021

На практике это значит, что голосование жителей ОРДЛО состоится на территории Ростовской области – по схеме голосования за поправки в Конституцию. А еще – что Владислав Сурков по-прежнему умеет договариваться и убеждать в собственной нужности.

В качестве программного текста здесь стоит рассматривать статью Суркова о «долгом государстве Путина», и немаловажно вспомнить, что именно Сурков открыто проговаривал идею «обнуления сроков» Путина, когда еще имело место обсуждение «проблемы 2024». Концепция Суркова проста: не Путин, а путинизм, поправки все спишут, ведь новая Конституция равно новая Россия, где новое – это лишь переосмысленное старое.

Эта концепция прекрасно монтируется с историей о «большом союзном государстве», и, при определенном раскрытии, может заполнить ту идеологическую лакуну, которая совершенно очевидно образовалась на всех «приграничных» направлениях.

И этой новой России нужны не имитирующие «поддержку улицы» «Идущие вместе» и «Наши» (которые, кстати, были ликвидированы из Государственного реестра юрлиц только в 2019 году), а контролирующие улицы «Наши с оружием» – то есть «Союз добровольцев Донбасса». Помимо вхождения лидеров СДД в большую политику, организация неизбежно будет наращивать свое присутствие на улице. Действия «Союза добровольцев Донбасса» по разгону представителей оппозиции, которые мы видели ранее, судя по всему, были только разминкой.

Фото: EPA/UPG

Но для Украины важнее другое: в России окончательно осознали, что Донбасс – это тема, которая так или иначе будет влиять на внутреннюю политику РФ. Нельзя пропустить такое количество силовиков, парамилитарных формирований и просто своих граждан через боевые действия без последствий для них самих и для себя как государства. С этими людьми необходимо работать, вовлекая их в политические процессы – в первую очередь, ради контроля.

Хорошая ли это новость для Украины – зависит от нашей готовности думать нестандартно. Помимо логики процедур и нот протеста, поводов для которых явно будет немало, должна задействоваться та самая логика асимметричного ответа, которым нам грозился Путин. А что может быть более асимметричным ответом, чем влияние непосредственно на внутреннюю политику России, взявшуюся разыгрывать «донецкую карту»?