Армія оборони Ізраїлю продовжує повітряні операції в секторі Газа. Знищені тунелі, будинки командирів терористичного угруповання «ХАМАС» , склади зі зброєю, чотирнадцятиповерхова споруда, де на одному поверсі розміщувався розвідувальний штаб бойовиків, а на інших – журналісти зарубіжних та арабських ЗМІ, зокрема й представники американського інформаційного агентства Associated Press. Нині вони заперечують факт перебування терористів у будівлі. Наразі ЦАХАЛ знищив сотні об’єктів бойовиків на території сектору Газа.

Ями від розірваних ракет, спалені автомобілі, зруйновані паркани, вибиті шибки, повалені стовпи електромереж на дорогах та сотні молодиків, які йдуть вулицями міст з прапорами, камінням, холодною та вогнепальною зброєю і знищують усе на своєму шляху. Так виглядає Ізраїль сьогодні .

Фото: пресслужба армїї оборони Ізраїлю Прем»єр-міністр Біньямін Нетаніягу на базі «Залізного куполу».

Згідно з інформацією Армії оборони Ізраїлю, терористи випустили у бік країни більше 3000 ракет, понад 1200 з яких були перехоплені системою протиповітряної оборони «Залізний купол». 450 снарядів вдарило по території сектора Газа, не долетівши до Ізраїлю. Решта – дісталася цілі. Однак ті, що долетіли, влучили в будинки південних міст Ашдоду, Ашкелону, Беер-Шеви, Сдерота, містечка, яке на самому кордоні і яке завжди потерпає першим, коли починаються обстріли. Тільки за минулу добу терористи випустили у бік країни понад 120 ракет. Ізраїль відповів, здійснивши понад тисячу повітряних атак по терористам «ХАМАС» та їх інфраструктурі.

На лінії із сектором Газа нині зосереджені ізраїльські танкові та сухопутні війська, призвані дев’ять тисяч резервістів. Не рахуючи ВПС.

З початку ескалації конфлікту в Ізраїлі загинуло десятеро людей, двоє з них – діти. Сотні поранених. На території сектору Газа вбитих більше. Водночас слід вказати, що перед кожним ударом ЦАХАЛ сповіщає мирних жителів Газа про заплановані удари по інфраструктурі терористів, даючи можливість покинути оселі та заховатися.

Фото: пресслужба армїї оборони Ізраїлю Підпалена автівка у місті Лод

Наразі ситуація в країні змінюється щогодини. В основному від обстрілів, найчастіше нічних, потерпають міста півдня і центру, поселення на кордоні з сектором Газа. Поліція та спецпідрозділи контролюють ситуацію. Разом з тим прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що удари по терористам ніхто не припинятиме.

Нині в Ізраїлі не працюють аеропорти. Деякий час працювали термінали ключових повітряних воріт Бен-Гуріону, однак лише для ізраїльських авіакомпаній. У разі небезпечної ситуації на території летовища наявні оснащені бомбосховища та укриття. Іноземні компанії припинили польоти в Ізраїль. Тому ті іноземці, які перебувають в Ізраїлі, не можуть покинути країну. Також й ті, які наразі проживають на території сектору Газа. Серед останніх чимало громадян України. Згідно із офіційною інформацією, на консульському обліку перебуває понад 1500 осіб, у більшості – жінки. Наразі десятки з них звертаються до українських консульств на території Ізраїлю з тим, щоби покинути територію війни.

Загалом слід вказати, що цього разу «ХАМАС» обрав нову тактику ведення бойових дій, яка значно відрізняється від тих атак, що були раніше. Терористи одномоментно запускають десятки ракет: це значною мірою перевантажує роботу «Залізного куполу» та робить ізраїльські території уразливими до попадання ворожих снарядів.

До речі, цікаво, що терористи використовують різного типу і виробництва ракети. Більшість – сирійські М-302, іранські «Фаджар-5» та саморобні «Касам». Застосовують бойовики і безпілотники; ізраїльські сили збили три БПЛА.

Фото: пресслужба армїї оборони Ізраїлю Будинок після попадання ракети, м.Лод

Одначе гатять бойовики і російськими ГРАДами, також удари наносяться із протитанкових гармат «Корнет» виробництва РФ. Саме з російського «Корнета» було запущено ракету, яка потрапила у військовий джип. Один солдат загинув, двоє дістали тяжкі поранення. Що ж, цьому не слід дивуватися, враховуючи, що «ХАМАС» має давню історію взаємовигідних відносин із Росією.

Нові снаряди, які нині має на оснащенні «ХАМАС», долітають вже не тільки до поселень, які розміщені поблизу сектора Газа, які розташовані на півдні країни, а й до північних її частин. Страждає місто Тель-Авів, які ізраїльтяни завжди жартома називали «Державою Тель-Авів», натякаючи на те, що туди не долітають ракети ані з території сектора Газа на півдні, ані з Лівану на півночі.

Непростою залишається ситуація і всередині Ізраїлю, де нині на вулицях точиться боротьба арабського населення проти єврейського. З початку масових заворушень на півдні Ізраїлю поліція затримала 184 підозрюваних в порушенні громадського порядку, нападах, підпалах, вандалізмі і чиненні опору поліцейським. Як повідомив представник Південного округу поліції, 30 затриманих – євреї, зокрема жителі поселень в Іудеї та Самарії. Загалом по усій державі поліція затримала 374 людини за участь у заворушеннях.

Фото: Надін Калін Сутички в Лоді

Одначе ситуація ускладнюється тим, що лідери «ХАМАС» закликають арабів, які проживають на території Ізраїлю, до протидії єврейському населенню. До вулиць міст підвозяться автобуси із арабами. Їм дзеркально відповідають ультраправі єврейські організації.

Вражають кадри, які були опубліковані під час подій у місті Лод, що розташований за 20 кілометрів на південний схід від Тель-Авіва. Арабами було знищено кілька синагог, Музей стародавньої мозаїки, розбито будинки, пограбовано крамниці. Чимало євреїв одержали поранення. Так тривало дві ночі. Місцева влада зізналася, що ситуація вийшла з-під контролю і в місто були введені додаткові підрозділи поліції, кілька батальйонів прикордонної служби (МАГАВ) та спецпідрозділи. Поліція арештовувала порушників з обох сторін, одначе до Лода приїздили нові автобуси як з арабами так і з євреями з районів Самарії та Іудеї. Єврейське населення створювало загони самооборони на місцях, що, насправді, ще більше ускладнило роботу правоохоронців. Наразі ситуація в Лоді контрольована.

Фото: EPA/UPG Вцілілу Тору виносять із спаленої синагоги після заворушень в Лоді, 12 травня 2021 р.

Непроста ситуація була і в сусідньому місці Рамла. Мер міста звинуватив у цьому арабів, які складають більшість жителів. Там шість осіб було заарештовано за підозрою у лінчуванні в Бат-Ямі, де натовп побив арабського жителя. Він доставлений до лікарні. Ізраїльські політики засудили акти самосуду і закликали всіх неухильно дотримуватися закону.

Згодом сутички перекинулися в Хайфу, Яффо: там підпалили будівлю спільного єврейсько-арабського театру, а в квартири кидали пляшки із запальною сумішшю. Серед потерпілих є діти.

На півдні Ізраїлю проти поліції вийшли жителі бедуїнських сіл. Вони перекривали дороги, пошкоджували мережі електропередач. Уранці 16 травня затримали шістьох бедуїнів, підозрюваних у підпалі автопокришок на шосе № 25 та поблизу залізничних колій в Негеві. Під час затримання в оперативників кидали каміння. Також були затримані ті з них, які перекрили камінням і палаючими покришками шосе №31 і відрізали таким чином місто Арад від решти Ізраїлю.

Фото: vesty.co.il Перекриття траси на півдні Ізраїлю

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив: «Ізраїль не планує пом'якшувати свої дії в секторі Газа, оскільки обстріли ізраїльських міст тривають. Тепер не час зупинятися. Потрібно атакувати, поки є можливість. Я говорив, що ми завдамо серйозні удари, і ми робимо це. Ми можемо виявити будь-якого з їхніх лідерів, і ми будемо продовжувати це робити. Нікому не вдасться уникнути нашого покарання».

На цьому тлі надходять повідомлення, що свідчать про прогрес у міжнародних посередницьких зусиллях, спрямованих на припинення боїв. Міжнародна спільнота визнає право Ізраїлю на самооборону, хоча військово-політичний кабінет не виключає й міжнародний пресинг.

Із Ізраїлю виїхала спеціальна група перемовників із Єгипту, яка зустрічалася з високопосадовцями країни. Військово-політичний кабінет держави відкинув пропозицію про перемир’я. Позиція проста: не можна вести переговори із тим, хто стріляє. Ізраїльська військова операція триватиме й надалі.

Фото: EPA/UPG Ізраїльська система протиповітряної оборони ‘Залізний купол’ перехоплює ракети поблизу міста Ашкелон, Ізраїль, 17 травня 2021 р.

Тим часом ракети долетіли до Галилеї, що на півночі. Три прилетіли з Лівану, де базується терористична організація Хезболла. Її лідери, щоправда, не визнала факту нападу і заявили, що з’ясують, хто запустив ракети у бік Ізраїлю. Водночас було здійснено ракетну атаку і з території Сирії. Одна з них впала на сирійській території, вказали в ЦАХАЛ. Як зазначає агентство AFP, дві інші – в ненаселених районах на півночі Ізраїлю. Ракетні удари здійснюються з територій, де значний вплив має Іран. Ізраїль дзеркально відповів на цю атаку, завдавши удару у відовідь по сирійській території.

Водночас лідери «ХАМАС» запевняють, що ракет у них вистачить для обстрілів, як мінімум, на півроку. Терористи заявляють, що готові на припинення вогню лише на своїх умовах. Самі умови вони не озвучили.