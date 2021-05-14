Ізраїль відхилив пропозицію Єгипту про перемир'я, - ЗМІ

Ізраїль відхилив прохання делегації Єгипту про досягнення гуманітарного перемир'я.

Про це повідомляє телеканал Al Arabiya, передає "Інтерфакс-Україна".

"Єгипетська делегація з питань безпеки покинула Тель-Авів після початку Ізраїлем великої військової операції", - передав телеканал з посиланням на джерело.

За його даними, "Ізраїль відхилив прохання Єгипту про гуманітарне перемир'я".

Телеканал стверджує, що Єгипет запропонував Ізраїлю угоду про припинення вогню на один рік в рамках посередництва між конфліктуючими сторонами. Каїр обіцяв координувати процес.

Як повідомляли, Ізраїль задіяв артилерію та завдав нових авіаударів у п'ятницю, 14 травня, по палестинських бойовиках у секторі Гази. На п'ятий день обстрілів ізраїльські військові після опівночі заявили, що повітряні та наземні сили атакують анклав, що керується ХАМАС. Після цієї заяви послідували ракетні обстріли з Гази.

Нагадаємо, новий етап ескалації між Палестиною та Ізраїлем почався на тлі слухань про примусове виселення палестинців з будинків у Єрусалимі, а також напередодні святкування Ізраїлем Дня Єрусалима. І Палестина, І Ізраїль вважають це місто своїм.

Згідно з повідомленнями палестинських офіційних осіб, у Газі в ці дні загинули 109 людей, з них 29 - діти. Тільки за четвер загинули 52 людини. У Ізраїлі загинуло семеро осіб: солдат, який патрулював кордон з сектором Гази, п'ятеро цивільних, включно з двома дітьми, та індійський робітник. У четвер біля Тель-Авіва було поранено п'ятьох людей внаслідок потрапляння ракети в будівлю.

12 травня члени військово-політичного кабінету Ізраїлю одноголосно затвердили рішення про продовження операції в Секторі Гази і збільшення інтенсивності нанесення ударів. Про наземне вторгнення мова поки не йде. Також командування ізраїльської армії оголосило мобілізацію 7 тисяч резервістів через ескалацію конфлікту Ізраїлю та Палестини. Солдати повинні прибути на військові бази у повній готовності.