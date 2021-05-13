МАУ та інші авіакомпанії призупинили польоти в Тель-Авів

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" та інші авіаперевізники призупинили польоти в Тель-Авів через загострення палестино-ізраїльського конфлікту.

У повідомленні МАУ сказано, що відповідно до міжнародного повідомленням для пілотів (NOTAM), виданого авіаційною владою Ізраїлю, а також для гарантування безпеки пасажирів та екіпажу скасовано чотири рейси на 13 травня.

Виліт з Тель-Авіва 14 травня відклали на 8:40 (за розкладом він відбувається на три години раніше), але умовою його виконання є зняття обмежень в аеропорту.

Пасажирам рекомендується стежити за інформацією на сайті авіакомпаній та на онлайн-табло аеропорті "Бориспіль" і "Бен-Гуріон".

Рішення про здійснення рейсів переглядатимуть кожні 24 години з урахуванням наявності або відсутності обмежень для здійснення польотів в аеропорт Тель-Авіва.

Про зупинку польотів до Тель-Авіва оголосили й інші світові перевізники, такі як Austrian Airlines, Lufthansa, British Airways.

Нагадаємо, що бойові дії між Ізраїлем та сектором Гази вже стали наймасштабнішими з 2014 року і поки що немає сигналів до швидкого завершення конфлікту.