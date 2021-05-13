Медведчук. Путин. Встреча. Нормандия
Медведчук. Путин. Встреча. Нормандия
Адвокати Порошенка анонсували позов проти Гордона за наклеп
Адвокати Порошенка анонсували позов проти Гордона за наклеп
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Депутата Гончаренка обікрали в поїзді
Депутата Гончаренка обікрали в поїзді
​Справа Медведчука: гроші і державна зрада
​Справа Медведчука: гроші і державна зрада
Атака по Израилю. Причины и противодействие
Атака по Израилю. Причины и противодействие
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
Секретар РНБО назвав основну ознаку олігарха
Секретар РНБО назвав основну ознаку олігарха
Медведчук відреагував на обшуки та підозру у держзраді
Медведчук відреагував на обшуки та підозру у держзраді
ГоловнаСвіт

МАУ та інші авіакомпанії призупинили польоти в Тель-Авів

Рішення про здійснення рейсів переглядатимуть кожні 24 години.

МАУ та інші авіакомпанії призупинили польоти в Тель-Авів
Фото: EPA/UPG

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" та інші авіаперевізники призупинили польоти в Тель-Авів через загострення палестино-ізраїльського конфлікту.

У повідомленні МАУ сказано, що відповідно до міжнародного повідомленням для пілотів (NOTAM), виданого авіаційною владою Ізраїлю, а також для гарантування безпеки пасажирів та екіпажу скасовано чотири рейси на 13 травня.

Виліт з Тель-Авіва 14 травня відклали на 8:40 (за розкладом він відбувається на три години раніше), але умовою його виконання є зняття обмежень в аеропорту.

Пасажирам рекомендується стежити за інформацією на сайті авіакомпаній та на онлайн-табло аеропорті "Бориспіль" і "Бен-Гуріон".

Рішення про здійснення рейсів переглядатимуть кожні 24 години з урахуванням наявності або відсутності обмежень для здійснення польотів в аеропорт Тель-Авіва.

Про зупинку польотів до Тель-Авіва оголосили й інші світові перевізники, такі як Austrian Airlines, Lufthansa, British Airways.

Нагадаємо, що бойові дії між Ізраїлем та сектором Гази вже стали наймасштабнішими з 2014 року і поки що немає сигналів до швидкого завершення конфлікту.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також