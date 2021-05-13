​Білоруській опозиціонерці Колесниковій висунули остаточне звинувачення

Їй загрожує до 12 років в'язниці.

Розслідування кримінальної справи стосовно членів Координаційної ради опозиції Білорусі Марії Колесникової та Максима Знака завершене, зараз вони знайомляться з матеріалами справи.

Про це повідомляє білоруська редакція Радіо Свобода з посиланням на джерело, обізнане з перебігом розслідування справи.

Зазначається, що справа Колесникової та Знака виділена в окреме провадження. Їм висунуте звинувачення за трьома кримінальними статтями. Слідство щодо інших фігурантів справи Координаційної ради триває.

Раніше остаточне звинувачення висунули юристу Максиму Знаку.

Колесниковій інкримінують заклики до дій проти національної безпеки (частина 3 статті 361 КК), змову з метою захоплення влади неконституційним шляхом (ч. 1 ст. 357) і створення екстремістського формування і керівництво ним (ч. 1 ст. 361-1). У штабі екскандидата на пост президента Білорусі Віктора Бабарика вважають, що Колесниковій загрожує до 12 років в'язниці.

Колесникову визнано політв’язнем та в’язнем сумління. Разом з іншими опонентами білоруського режиму Європарламент присудив їй премію Сахарова за внесок у боротьбу за права людини.

7 вересня 2020 року Марію Колеснікову затримали на вулиці співробітники у цивільному. 8 вересня її, речника Координаційної ради білоруської опозиції Антона Родненкова і відповідального секретаря Ради Івана Кравцова намагалися примусово депортувати в Україну, але Колеснікова порвала паспорт і була затримана знову.